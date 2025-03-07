ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию из-за решения Трампа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила некоторым сотрудникам рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию, пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо организации. Такое решение связано с необходимостью сократить расходы ВОЗ после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из организации.

По информации Bloomberg, сотрудники, которым в июне исполнится 55 лет или больше, получили во вторник, 4 марта, электронное письмо с предложением уйти на пенсию с выплатой четырехмесячной зарплаты. В документе подчеркивается, что предложение добровольное. Те, кто согласится, покинут организацию до 15 июля.

Такой шаг стал частью мер по сокращению расходов ВОЗ, которая столкнулась с серьезным дефицитом финансирования после решения США, отмечает агентство. Ранее организация также заморозила набор новых сотрудников, приостановила инвестиции и ограничила необязательные командировки.

США — крупнейший спонсор ВОЗ (18% общего финансирования ежегодно). Одним из первых указов Дональда Трампа после инаугурации стало решение о выходе США из ВОЗ, которую он обвинил в «неправильных действиях во время пандемии COVID-19» и неспособности «провести необходимые реформы». Reuters писало, что администрация главы Белого дома рассматривает план реформы ВОЗ, чтобы сохранить в ней членство Вашингтона.

О позиции господина Трампа в отношении «мирового правительства» — в материале «Ъ» «Дональд Трамп урезает ООН».