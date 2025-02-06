Reuters: администрация Трампа изучает план реформы ВОЗ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы сохранить членство в ней Вашингтона, пишет Reuters со ссылкой на двух источников. В частности, предлагается настоять на назначении американского чиновника на пост гендиректора ВОЗ после окончания полномочий Тедроса Гебреисуса в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

По словам собеседников Reuters, реформа обсуждалась еще до вступления Дональда Трампа в должность президента. Среди прочего в плане, составленном «внештатным экспертом», предлагается назначить спецпосланника США, который будет курировать переговоры с ВОЗ и подчиняться непосредственно президенту и Белому дому. Сейчас за взаимодействие с организацией отвечает Госдепартамент и Минздрав.

«Отсутствие американского представительства в руководстве ВОЗ стало решающим фактором в растрате американских средств и снижении эффективности организации»,— говорится в рекомендациях. Представитель Белого дома сказал Reuters, что администрация президента «продолжит пересматривать текущие процессы для внедрения необходимых реформ в сфере здравоохранения».

Одним из первых указов Дональда Трампа после инаугурации стало решение о выходе США из ВОЗ, которую он обвинил в «неправильных действиях во время пандемии COVID-19» и неспособности «провести необходимые реформы» (о чем идет речь, не уточнялось). США — крупнейший спонсор ВОЗ (18% общего финансирования ежегодно). На этом фоне организация начала обсуждать сокращение ее бюджета на $400 млн.

О позиции Трампа в отношении «мирового правительства» — в материале «Ъ» «Дональд Трамп урезает ООН».

Лусине Баласян