Клубы РПЛ подсчитали доходы

Выручка клубов Российской премьер-лиги составила более €980 млн за прошлый сезон-2023/24. По данным UEFA, большую часть прибыли они получили от коммерческой составляющей — около €580 млн, а от телетрансляций более €120 млн. Заработок от продаж во время матчей приблизился к €52 млн. К нему относятся билеты и атрибутика. Помимо этого, более €228 млн (почти 35%) составили неназванные доходы. При этом субсидий от UEFA клубы российской премьер-лиги получили меньше всех из национальных федераций — всего €100 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Однако в сравнении с предыдущим годом общая выручка клубов Российской премьер-лиги снизилась почти на 7%. Это устойчивый тренд, считает директор агентства SportTeam Валерий Гореликов: «За последние три года бюджеты сокращаются. В связи с тем, что нет участия в еврокубках, это дополнительная статья расходов, соответственно, на проведение матчей, на зарплаты игрокам, и это является реальным фактором снижения дохода и выручки. Соответственно, в расходах эта история уменьшается. Поэтому бюджеты из-за отсутствия части соревнований у ведущих клубов понятны.

По сравнению с тем, что было в прошлом сезоне, скорее всего, уменьшились доходы спонсоров, потому что есть сокращения, есть задержки, исходя из этого, уменьшились и бюджеты клубов. Уменьшилась еще и выручка от билетных программ, меньше стали посещать матчи, и, видимо, покупательская способность повлияла на уменьшение доходов от продукции клубного мерчандайзинга и сувенирной продукции. В ближайшее время, если клубы сохранят те же бюджеты, но расходы на логистику и все, что связано с услугами, будет расти, доходность клубов будет падать, и новые возможности для заработка будут ограничены».

Российская премьер-лига стала шестой в Европе по суммарной выручке. И это значительный результат, считает бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус: «Для нашей лиги это большой успех. Объяснить его можно, прежде всего, хорошим контрактом с "Матч ТВ", но не только это. У нас появились более-менее серьезные отчисления от букмекерских контор. Плюс каждая команда имеет своих дополнительных спонсоров. И надо, наверное, сказать, что был целый ряд серьезных продаж на трансферном рынке. Активно сработал "Зенит". Несмотря на то, что он за большие деньги покупает, но еще и за большие деньги продает.

Оценивать надо не только по выручке, а еще по тратам: насколько траты превосходят выручку. В этом плане у нас, конечно, большой мыльный пузырь. Очень большие зарплаты, особенно у первых трех-четырех команд. Траты — это в основном дорогие трансферы. В 2024-м отличились "Спартак" и "Зенит", "Динамо" много потратил. Целый ряд клубов оптимизируют траты, прежде всего, такие как "Локомотив". Но это приводит к тому, что, скажем так, отсутствуют чемпионские амбиции. И, конечно, зарплаты. Есть над чем работать, повышать продажи билетов на стадионы, которые пока остаются полупустые. Кроме того, очень низкая стоимость билетов. Не стоит забывать, что у нас еще крайне неразвит женский футбол».

Российские клубы и сборные команды отстранены от международных соревнований под эгидой Международной федерации футбола и UEFA с конца февраля 2022 года из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

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Ольга Крупеник