Рынок акций России перешел к снижению после угроз Трампа

Российский рынок акций перешел к снижению после заявления президента США Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций. Индекс Мосбиржи опустился с 3235 до 3176,9 пункта (–1,01%), следует из данных торгов на 18:10 мск. В течение пятницы он повышался до 3249 пунктов.

Индекс РТС в это время составил 1122,3 пункта (–0,55%). Акции Сбербанка упали на 0,37%, до 314 руб. за штуку. Стоимость бумаг ВТБ снизилась на 1,78%, до 89,57 руб. за акцию.

Сегодня Дональд Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не стало слишком поздно». Он пригрозил России пошлинами и масштабными санкциями против банковского сектора, если не будет достигнуто прекращение огня.

В феврале Дональд Трамп еще на год продлил действие антироссийских санкций, допуская их снятие в будущем. Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что страна готова ужесточить санкции против РФ, если это поможет урегулировать украинский кризис. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сегодня, 7 марта, заявил, что провел переговоры с Торговой палатой США по вопросу смягчения экономических ограничений.

О восстановлении отношений между РФ и США — в материале «Ъ» «Между нами тает лед».