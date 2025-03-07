Оборона получила по зубам

Силовики проверяют данные о хищении бюджетных средств при установке на границе с Украиной в Курской области бетонных пирамид, так называемых зубов дракона. Следствие считает, что прочность сооружений не соответствовала требованиям. По данным СМИ, ущерб от изготовления некачественных конструкций мог составлять 150 млн руб. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал оказывать всю необходимую помощь расследованию хищений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

О том, что следствие возбудило еще одно уголовное дело по факту мошенничества при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, вчера сообщило издание «Вести.Курск». Источники «Ъ» в правоохранительных органах подтвердили, что внимание полиции привлекло качество бетонных пирамид, которые называют «зубами дракона». По неофициальной информации, качество части устройств могло не соответствовать стандартам прочности.

Установка тетраэдров на границе с Украиной началась в конце 2022 года, когда власти приступили к обустройству фортификационных сооружений для защиты от возможного вторжения. В начале 2023-го работы по строительству линий обороны инспектировал на тот момент губернатор региона Роман Старовойт. Он рассказывал, что часть пирамид производят в Курской области, и благодарил строителей, утверждая, что они «работают на совесть». Тем не менее в августе 2024 года вооруженные силы Украины вторглись в регион и захватили часть Суджанского района. Бои на территории Курской области идут до сих пор.

Как выяснилось после вторжения, на строительство линий обороны федеральный бюджет выделил 19,4 млрд руб., из которых более 3,2 млрд руб. могли быть похищены.

Источники «Вести.Курск» утверждают, что за прочность бетонных пирамид отвечают руководители двух организаций-изготовителей, не называя их имен. По данным издания, ущерб по уголовному делу может составлять 150 млн руб. Официального подтверждения этой информации нет. В управлении МВД по региону, которое расследует другие факты хищений, не исключили, что позже сообщат о новом уголовном деле.

Претензии силовиков к качеству бетонных пирамид прокомментировал врио губернатора Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он отметил, что правительство Курской области оказывает и будет оказывать всю возможную поддержку следствию и не намерено что-либо скрывать: «Как я не раз уже говорил, никакого снисхождения для коррупционеров на Курской земле нет и быть не может, особенно если речь идет о такой важней теме, как обеспечение обороны и безопасности в воюющем регионе».

Курское управление МВД расследует несколько уголовных дел о строительстве фортификационных сооружений в регионе.

В конце прошлого года под следствие попали теперь уже бывшие топ-менеджеры областного АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и Игорь Грабин. По версии следствия, они повторно проавансировали строительные работы в Глушковском районе, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб. Их заключили под стражу по делу о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Позже в СИЗО оказались руководители компаний-подрядчиков, которые работали с корпорацией: директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров и учредитель ООО «Сиэми» Виталий Синьговский. Первому вменяется в вину хищение более 43,5 млн руб., второму — 51,6 млн руб. Третьим задержанным по обвинению в мошенничестве стал владелец ООО «Кремень» Игорь Ругаев (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Объем ущерба по его уголовному делу не раскрывается.

Отношение всех арестованных к вменяемым им в вину преступлениям в судебных пресс-релизах не раскрывалось. По данным «Ъ», экс-глава корпорации развития Владимир Лукин сам докладывал в правоохранительные органы о незаконных действиях подрядных организаций еще в 2023 году, а его бывший заместитель Игорь Грабин и предприниматель Виталий Синьговский и вовсе заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. Тем не менее все они до сих пор находятся под стражей.

Сергей Толмачев, Воронеж