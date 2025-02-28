Курский суд арестовал очередного бизнесмена за хищения при возведении укреплений

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила о заключении под стражу очередного фигуранта дела о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве линий обороны на границе с Украиной. Речь идет о главе ООО «Кремень» Игоре Ругаеве. По решению Ленинского райсуда Курска ему предстоит пробыть в СИЗО до 20 апреля.

В начале февраля господин Ругаев провел под административным арестом восемь суток за организацию публичного мероприятия на Красной площади в Курске. Он разместил в группе «ВОП» в мессенджере Whats App сообщение с призывом собраться на следующий день на Красной площади в Курске для выяснения причин не подписания документов и принятия объектов по контрактам. В чате состояли 75 участников, среди которых были представители управления капитального строительства региона и компаний-подрядчиков, занимавшихся возведением фортификационных сооружений на границе с Украиной. Господин Ругаев не признал себя виновным в административном правонарушении.

В рамках расследования дела о хищениях, которое ведет региональное управление МВД, суд в Курске отправил в СИЗО и других участников строительства линий обороны — директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова и учредителя местного ООО «Сиэми» Виталия Синьговского. Первому вменяется хищение более 43,5 млн руб., второму — 51,6 млн руб. Сумма ущерба по делу в отношении Ругаева не раскрывается.

С конца прошлого года под арестом бывший гендиректор областной корпорации развития Владимир Лукин и его экс-заместитель Игорь Грабин. Им вменяется необоснованное расходование из бюджета более 173 млн руб. при реализации одного из контрактов на строительство фортификационных сооружений в Глушковском районе (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».

Владимир Зоркий