Гонконг берет расчеты на себя

Гонконг разрабатывает собственный депозитарий, который должен стать конкурентом европейским Euroclear и Clearstream. Об этом заявила местная биржа — она готовит проект совместно с Валютным управлением Гонконга. Инициатива связана с желанием азиатских игроков уйти от зависимости от западной финансовой инфраструктуры, а также планами расширить использование юаня, пишет Financial Times. Возможность создания альтернативной площадки здесь изучают как минимум с 2022 года, уточняет издание. Толчком стала ситуация с заморозкой и угрозой изъятия российских активов в Европе на сумму в €200 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Новая китайская платформа практически по всем параметрам может превзойти старые европейские депозитарии, считает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин: «За последние несколько лет риски для инвесторов глобально выросли. Азиатские игроки, конечно, также наблюдали, как были заморожены российские активы. В этом ключе диверсификация рисков, увеличение количества площадок, на которых можно оперировать ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, вполне будет иметь спрос. Тем более азиатский рынок серьезный и большой, и данная площадка точно уместна.

Кроме того, она как минимум может стать точно более технологичной, так как не будет зажата в рамки софта. Мы знаем, что европейский финтех самый слабый по проникновению в реальные сервисы.

Российские аналоги на несколько поколений впереди. Для понимания — в Европе, в Бенилюксе до сих пор основная банковская программа финансовых институтов — это Temenos, разработка середины 1980-х годов. Из нее уйти не получается, потому что стоимость новой разработки глобальна. Так что в случае с Гонконгом просто технологически огромное преимущество возможно, условно, юзер-интерфейс, скорость трансакций. При этом для самой площадки себестоимость операций может быть ниже. Что касается России, то с учетом возможной геополитической разрядки это будет более перспективная площадка».

Гонконгский расчетный центр, как предполагается, станет полноценным международным депозитарием, способным проводить трансграничные платежи и работать с различными валютами. Это позволит иностранным инвесторам эффективнее управлять ликвидностью в юане и держать глобальные активы под юрисдикцией Гонконга. Но для россиян вход в азиатский депозитарий будет затруднен, уверен заместитель генерального директора компании «Финам» Дмитрий Леснов: «Это станет таким международным хабом. Все-таки Гонконг всеми воспринимается как финансовые ворота Азии, поэтому там будет достаточно большое количество клиентов из этого региона так же, как и европейских, и американских институтов. Допускаю, что и к россиянам данная структура будет относиться с течением времени вполне лояльно. Но на данный момент, конечно же, присутствуют достаточно существенные сложности в этой отрасли при обслуживании клиентов из РФ в китайских и гонконгских финансовых контурах. Не каждый инвестор сможет открыть брокерский счет, допустим, в какой-то гонконгской компании: все-таки они придерживаются санкционной политики.

С этой точки зрения такая инициатива вроде, с одной стороны, выглядит как позитивная для россиян, с другой, мы можем столкнуться с достаточно большим давлением и нежеланием местных структур работать с нашими компаниями».

Китайский рынок долговых ценных бумаг оценивается примерно в $25 трлн. Для сравнения — люксембургский Clearstream администрирует $20 трлн, а бельгийский Euroclear — порядка $42 трлн.

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Светлана Белова