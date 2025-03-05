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Коммерсантъ FM
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Гонконг берет расчеты на себя

Сможет ли депозитарий в КНР составить конкуренцию Euroclear и Clearstream

Гонконг разрабатывает собственный депозитарий, который должен стать конкурентом европейским Euroclear и Clearstream. Об этом заявила местная биржа — она готовит проект совместно с Валютным управлением Гонконга. Инициатива связана с желанием азиатских игроков уйти от зависимости от западной финансовой инфраструктуры, а также планами расширить использование юаня, пишет Financial Times. Возможность создания альтернативной площадки здесь изучают как минимум с 2022 года, уточняет издание. Толчком стала ситуация с заморозкой и угрозой изъятия российских активов в Европе на сумму в €200 млрд.

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Новая китайская платформа практически по всем параметрам может превзойти старые европейские депозитарии, считает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин: «За последние несколько лет риски для инвесторов глобально выросли. Азиатские игроки, конечно, также наблюдали, как были заморожены российские активы. В этом ключе диверсификация рисков, увеличение количества площадок, на которых можно оперировать ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, вполне будет иметь спрос. Тем более азиатский рынок серьезный и большой, и данная площадка точно уместна.

Кроме того, она как минимум может стать точно более технологичной, так как не будет зажата в рамки софта. Мы знаем, что европейский финтех самый слабый по проникновению в реальные сервисы.

Российские аналоги на несколько поколений впереди. Для понимания — в Европе, в Бенилюксе до сих пор основная банковская программа финансовых институтов — это Temenos, разработка середины 1980-х годов. Из нее уйти не получается, потому что стоимость новой разработки глобальна. Так что в случае с Гонконгом просто технологически огромное преимущество возможно, условно, юзер-интерфейс, скорость трансакций. При этом для самой площадки себестоимость операций может быть ниже. Что касается России, то с учетом возможной геополитической разрядки это будет более перспективная площадка».

Как некоторые россияне смогли получить доход по заблокированным активам

Гонконгский расчетный центр, как предполагается, станет полноценным международным депозитарием, способным проводить трансграничные платежи и работать с различными валютами. Это позволит иностранным инвесторам эффективнее управлять ликвидностью в юане и держать глобальные активы под юрисдикцией Гонконга. Но для россиян вход в азиатский депозитарий будет затруднен, уверен заместитель генерального директора компании «Финам» Дмитрий Леснов: «Это станет таким международным хабом. Все-таки Гонконг всеми воспринимается как финансовые ворота Азии, поэтому там будет достаточно большое количество клиентов из этого региона так же, как и европейских, и американских институтов. Допускаю, что и к россиянам данная структура будет относиться с течением времени вполне лояльно. Но на данный момент, конечно же, присутствуют достаточно существенные сложности в этой отрасли при обслуживании клиентов из РФ в китайских и гонконгских финансовых контурах. Не каждый инвестор сможет открыть брокерский счет, допустим, в какой-то гонконгской компании: все-таки они придерживаются санкционной политики.

С этой точки зрения такая инициатива вроде, с одной стороны, выглядит как позитивная для россиян, с другой, мы можем столкнуться с достаточно большим давлением и нежеланием местных структур работать с нашими компаниями».

Китайский рынок долговых ценных бумаг оценивается примерно в $25 трлн. Для сравнения — люксембургский Clearstream администрирует $20 трлн, а бельгийский Euroclear — порядка $42 трлн.

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Светлана Белова

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