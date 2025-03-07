Глава торговой палаты США в РФ предложил снять часть санкций

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи намерен представить правительству США white paper — программный доклад о смягчении санкционного давления на Москву. Предложение господина Эйджи в основном коснется авиации, инвестиций, российских банков и предметов роскоши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anton Vaganov / Reuters Фото: Anton Vaganov / Reuters

Собеседник РБК уточнил, что в авиационном сектора интерес США состоит в поставке в Россию запчастей и техподдержке самолетов. «Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане. По авиационной безопасности мы объединяем свои усилия с Франко-российской торгово-промышленной палатой, для которой это также важно (как, наверное, и для всех)»,— пояснил Роберт Эйджи.

Он обратил внимание и на желание американских компаний вкладываться в производства на территории России, однако сейчас им это запрещено. В третий блок, по мнению господина Эйджи, следует включить снятие ограничений на трансграничные платежи. Это позволит значительно снизить стоимость ведения бизнеса для компаний из обеих стран. Из предметов роскоши, которые требуется свободно поставлять в Россию, господин Эйджи выделил косметические средства.

В феврале президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие антироссийских санкций, допуская их снятие в будущем. Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что страна готова ужесточить санкции против РФ, если это поможет урегулировать украинский кризис.

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