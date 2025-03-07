В сирийских Латакии, Тартусе и Хомсе введен комендантский час

В Сирии на фоне столкновений между сотрудниками госбезопасности нового правительства и сторонниками экс-президента Башара Асада ввели комендантский час в трех городах. Об ограничениях объявили в Тартусе, Хомсе и Латакии.

В Тартусе комендантский час действует с 22:00 7 марта и до 10:00 сегодняшнего дня, 7 марта, аналогичный временное промежуток установлен в Латакии, сообщило госагентство Sana в соцсети X. В Хомсе комендантский час продлится до 8 утра, уточняет канал «Аль-Маядин».

Директор Департамента общественной безопасности в Латакии Мустафа Кнефати заявил, что ополченцы разгромили и уничтожили общественные объекты в городе Джабле и его окрестностях. В Алеппо, Идлибе, Дамаске, Хаме и Хомсе прошли митинги в поддержку правительства, на них вышли несколько десятков человек.

Накануне как минимум 13 сотрудников службы госбезопасности Сирии погибли в результате столкновений с ополченцами. Они осуществили несколько атак в Джебле и сельской местности Латакии. Рядом с Джеблой расположена российская авиабаза Хмеймим. С декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена), а Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «И не друз, и не враг, а ЛАГ».