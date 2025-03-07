В Сирии 13 силовиков погибли в ходе столкновений со сторонниками Асада

Как минимум 13 сотрудников службы госбезопасности нового правительства Сирии погибли в результате столкновений со сторонниками бывшего президента республики Башара Асада. Они осуществили несколько атак в разных районах города Джеблы и сельской местности Латакии, сообщает Syria TV. Рядом с Джеблой находится российская авиабаза Хмеймим.

По данным канала, ожесточенные столкновения продолжаются рядом с военно-морским колледжем в Джабле. К местам столкновений неподалеку от Латакии были направлены вертолеты и самолеты сирийской армии. Источник Syria TV в сирийском Минобороны заявил, что ведомство поручило также отправить вооруженное подкрепление к Латакии.

Директор Департамента общей безопасности Латакии Мустафа Кнефати подтвердил агентству Sana, что группы сторонников господина Асада атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов, а также патрули в районе Джеблы и его окрестностях. По его словам, погибли и получили ранения «многие солдаты», число он не привел.

8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Сирии Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию, где ему предоставили убежище. В конце февраля 2025-го его сторонники атаковали блокпост в Дамаске, в результате столкновения были пострадавшие.

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