Автомобили буксуют у границы

Зарубежные автопроизводители в феврале радикально сократили поставки новых машин в Россию. Причины — падение спроса, затоваривание складов, где, по разным оценкам, скопилось 400–500 тыс. автомобилей, и выросшие ставки утильсбора. Дилеры уже сообщают о скидках со стороны китайских брендов, которые таким образом пытаются решить проблему переполненных стоков. Восстановления импорта аналитики ожидают не ранее конца весны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале сократился на 73% год к году и на 49% относительно января, до 16,2 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Ниже результаты фиксировались только в сентябре кризисного для автопрома 2022 года: тогда ввоз составил 15,7 тыс. машин.

«Это ожидаемые результаты. Еще в конце прошлого года многие компании пересматривали свои поставки, понимая, что рынок будет замедляться. "Морозить" деньги никто не хочет»,— считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Отрицательная динамика импорта начала фиксироваться еще в ноябре прошлого года, свидетельствуют данные агентства. Аналитики поясняют, что автопроизводители старались привезти как можно больше машин до повышения утильсбора с 1 октября 2024 года.

По данным «Автостата», чаще всего в феврале импортировались автомобили китайского бренда Changan, самой популярной моделью стал кроссовер Changan UNI-S.

На Китай в целом пришлось 80,9% поставок. Также в лидерах Киргизия, Белоруссия и Казахстан. Как поясняет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, это страны, через которые ведутся поставки по параллельному импорту: на них приходится 6,6%, 5,2% и 1,9% ввоза.

Из поставленных в феврале 16,2 тыс. новых легковых машин 4 тыс. были привезены в страну по параллельному импорту, уточняет гендиректор агентства Сергей Целиков. Господин Удалов отмечает, что объем официальных поставок снижается, что заметно по сокращению доли ввоза машин из Китая, тогда как параллельный импорт на этом фоне растет. В число основных импортеров новых автомобилей в Россию также входят Корея (0,8%), Грузия (0,8%), Турция (0,7%), Япония (0,7%).

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Падение поставок из-за рубежа фиксируется и в сегменте легковых машин с пробегом, хоть и не столь драматичное: на 20%, до 18,5 тыс., следует из данных «Автостата». Самая часто ввозимая марка — японская Toyota, модель — Honda Freed.

Чаще всего подержанные автомобили привозят из Японии: 53,4% поставок. На втором месте — Корея, доля которой составляет 20%. Топ-3 замыкает Китай: 9,6% в структуре импорта. Следом идут Грузия (7,5%), Белоруссия (3%), Германия (1,8%), США (0,8%) и ОАЭ (0,8%).

Сергей Удалов объясняет негативную динамику импорта как по подержанным, так и по новым автомобилям отсутствием спроса. Дополнительные факторы — повышенные ставки утильсбора и затоваривание, добавляет он. Участники рынка и аналитики, опрошенные “Ъ”, оценивают стоки у импортеров и дилеров на уровне 400–500 тыс. штук. По оценке директора по маркетингу АГ «Авилон» Андрея Каменского, запасы импортеров составляют четыре-пять месяцев реализации, дилеров — два-три месяца продаж. Об избытке китайских машин на складах стало известно в декабре (см. “Ъ” от 26 декабря 2024 года).

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«К началу марта текущего года ситуация не слишком изменилась»,— отмечает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Причина этого — падение авторынка, в большей степени ставшее, по мнению топ-менеджера, следствием высоких кредитных ставок. Чтобы распродать сток, дилеры и производители предлагают специальные условия на покупку новых автомобилей, уточняет господин Житнухин.

«В марте все большие бренды — Chery, Geely, Haval — усилили свои предложения о торговых условиях для конечного клиента. Диапазон скидок составляет от 100 до 400 тыс. руб.»,— подтверждает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Однако судя по сниженному спросу за первые два месяца текущего года, распродать складские запасы дилерам будет непросто даже с учетом специальных предложений, считает господин Житнухин.

Максим Кадаков прогнозирует восстановление импорта в середине года. По его мнению, импортеры и автопроизводители, вероятно, нарастят поставки в ожидании сезонного роста спроса на машины осенью.

«Дефицита точно не будет в ближайшее время. А оживления импорта можно ожидать не раньше мая или даже июня»,— добавляет господин Иванов. Сергей Удалов также полагает, что поставки восстановятся ближе к лету. На динамику импорта будут влиять два фактора: распродажа стоков и темпы снижения ключевой ставки ЦБ, уточняет эксперт.

Наталия Мирошниченко