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Коммерсантъ FM
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Путин назвал подходящий для России вариант мира

Президент Владимир Путин заявил, что Россию устроит только такой мир на Украине, который обеспечил бы стране спокойствие на длительный срок и позволил бы ей развиваться. Об этом глава государства рассказал на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Мы должны выбрать для себя такой вариант мира (на Украине.— "Ъ"), который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности»,— подчеркнул господин Путин.

«Чужого не нужно, свое не отдадим»: Путин о мире и поддержке участников СВО

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Президент Путин и глава Белого дома Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор. 18 февраля в Эр-Рияде прошла первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. Они обсудили восстановление двусторонних отношений и создание переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. 27 февраля дипломаты двух стран встретились в Стамбуле. По итогам второго раунда переговоров США одобрили назначение Александра Дарчиева послом РФ в Вашингтоне.

Об урегулировании украинского кризиса — в материале «Ъ» «Стороны занялись разработкой».

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