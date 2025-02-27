Стороны занялись разработкой

Россия предложила США совместно разрабатывать месторождения редкоземельных металлов в Донбассе и в Запорожской области. Как указывает NBC, сделка гарантировала бы Москве сохранение новых территорий. Такое предложение, по информации издания, было озвучено на переговорах в Эр-Рияде. Американская делегация не стала брать на себя обязательства по соглашению, но и открыто не исключила возможность такой сделки. Сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждений. Ранее глава Белого дома заявил, что подобное соглашение с Россией «может состояться». Президент Владимир Путин отмечал, что готов предложить зарубежным партнерам проекты в этой отрасли. Bloomberg сообщает, что стороны обсуждают возможность совместной разработки природных ресурсов в Арктике и сотрудничества по торговым маршрутам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

А вот сделка по украинским редкоземельным элементам 26 февраля оказалась под вопросом. Белый дом указывал, что она близка к финалу, но окончательно еще не согласована. На этом фоне звучали предположения, что документ вовсе не будет подписан, а сам визит Зеленского в Вашингтон нецелесообразен. Трамп позднее объявил, что переговоры с Москвой и Киевом «хорошо продвигаются». И что он намерен заключить 28 февраля сделку с Украиной «о редкоземельных металлах и других вещах». А вот гарантиями безопасности, по словам главы Белого дома, должна заниматься Европа: «Не собираюсь давать слишком много обещаний в плане безопасности. Мы планируем доверить это Европе, ведь речь идет об их регионе, их соседе. Однако мы позаботимся о том, чтобы все прошло гладко.

И мы остаемся партнерами Украины. Как вы знаете, мы будем активно сотрудничать с Киевом в области редкоземельных элементов. Эти ресурсы нам очень нужны, и у Украины есть замечательные запасы таких элементов, что открывает перед нами огромные перспективы. Нам нужны редкоземельные металлы, которых у них много. Эта сделка принесет нам большое богатство, деньги, которые нам необходимы. Мы надеемся, что сможем это все урегулировать. Но первое, что я хочу сделать, остановить убийства русских и украинцев.

А второе — я не хочу больше тратить деньги на Украину, потому что Джо Байден израсходовал $350 млрд безо всякой возможности их вернуть. Сейчас мы хотим вернуть все эти деньги и даже гораздо больше, и мы будем сотрудничать с Украиной».

Также Трамп заявил, что рассчитывает выстроить «превосходные отношения» с Китаем и Россией. И что США готовы отменить антироссийские санкции после того, как будет разрешен украинский конфликт. 26 февраля Киев одобрил подписание соглашения о полезных ископаемых. В документе, как отмечается, шесть ключевых пунктов. Среди них создание совместного инвестфонда, куда Киев будет вносить 50% будущих поступлений от природных активов. При этом ресурсы останутся в собственности Украины. По словам Владимира Зеленского, в «рамочное соглашение» не вошло положение о долге Киева за военную помощь, но появились упоминания гарантий безопасности. При этом в документе они прописаны в расплывчатой формулировке, которая не указывает на какие-либо обязательства США, отмечает The New York Times.

Украинский премьер Денис Шмыгаль при этом заявлял, что соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности Украины, и без этого пункта его рассматривать не будут. Тем не менее сделка будет заключена, считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Трамп, предложив свою сделку по Украине, все основные параметры обсуждения украинского вопроса сместил в экономическую плоскость. Естественно, другие игроки также сейчас интересуются своей потенциальной долей в этой сделке. Поэтому европейцы предлагают Киеву какие-то свои варианты, и Путин предлагает Трампу.

То есть начался широкомасштабный торг, который накладывается на то, что США говорят европейцам, по сути дела, три вещи. Во-первых, мол, мы будем гарантировать приведение в действие 5-й статьи Атлантического договора только в рамках периметра НАТО, во-вторых, вы должны гарантировать свою адекватную долю в военных расходах и, в-третьих, любые европейские операции должны в основном брать на себя европейские страны. Причем и европейцы, и Зеленский прекрасно понимают, что Трамп доминирует в разговоре, поэтому Зеленский все равно заключит какие-то договоренности прежде всего с Соединенными Штатами, а уже другие в этой плоскости будут вторичны. Для США и России они будут отдельными от того, что сейчас имеет место между Вашингтоном и Киевом».

Владимир Путин 24 февраля указал, что Москву возможное соглашение Вашингтона с Киевом не касается. И что еще нужно оценить объем украинских ресурсов. По оценкам аналитиков, опубликованные данные по запасам Украины весьма приблизительные. И нужно проделать большую работу, включая геологическую разведку, чтобы доказать, что месторождения полезных ископаемых экономически эффективны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, допустил, что встреча будет наполнена «чем-то субстантивным» и неясно, «будет ли это упомянутое соглашение или что-другое». Возможные соглашения США с Россией и Украиной по недрам —предлог для более серьезных договоренностей, считает директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Понятно, что история с редкоземельными металлами будет частью какой-то большой сделки, как это называет Трамп. Собственно, ведь сделка, которую он намерен подписать с Зеленским, это как бы украинская часть вопроса.

Мы видим, что ситуация обрастает все новыми деталями, становится все более выгодной для Соединенных Штатов.

По России пока это все более абстрактная вещь. Скорее, мне кажется, здесь Владимир Путин, понимая, что Трамп — это разговор про деньги, пытается тоже подать ему тему, что и с Россией тоже можно сделать что-то взаимовыгодное. Главное, на каких условиях мы будем договариваться с Соединенными Штатами. У Трампа логика предельно простая: он считает, что Украина должна ему денег, а мы ему должны за его согласие стать модератором в этой истории и заставить Киев подписать мирные соглашения, которые нас должны в большей степени устроить. Если верить, что начнется разработка каких-то полезных ископаемых, в этой логике понятно, что разработка невозможна в процессе боевых действий. Кстати, именно так Соединенные Штаты и трактуют основные гарантии Украине. Но есть еще Россия. Что Москва будет считать гарантией для нас? Здесь пока я не вижу четкой схемы компромисса, не говоря уже про какие-то долгосрочные гарантии безопасности».

Трамп назвал Путина очень умным политиком и выразил уверенность в скором заключении сделки. Однако, по мнению политологов, на быстрые результаты рассчитывать не приходится, ведь сторонам предстоит решить еще много вопросов. Речь, например, о миротворческом контингенте. США заявили, что поддерживают Францию и Британию в размещении их сил на территории Украины. Россия неоднократно заявляла, что это неприемлемо.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева