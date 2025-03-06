Актер Глеб Калюжный пойдет в армию

Корреспондент «Ъ» сообщил, что актер Глеб Калюжный прибыл в военкомат. Там он договорился, что весной актер отправится на срочную службу в армию России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Калюжный в фильме «Красный шелк»

Фото: «НМГ Кинопрокат» Глеб Калюжный в фильме «Красный шелк»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Ранее стало известно, что господин Калюжный вместе с адвокатом в 16:30 мск явился к следователю для допроса. Сразу после этого он направился в военкомат. На вопросы журналистов актер отвечать отказался.

Уголовное дело против Глеба Калюжного об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ) возбудили 5 марта. По версии СКР, 26-летний актер не имеет оснований для отсрочки от службы. В октябре ему выдали повестку о прибытии в сборный пункт, куда актер так и не явился. При этом господин Калюжный неоднократно менял место жительства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Артист беглого жанра».

Никита Черненко