Глеб Калюжный побывал на допросе в СКР из-за уклонения от армии
26-летний актер Глеб Калюжный прибыл на допрос в Пресненский межрайонный следственный отдел сегодня днем, рассказали агентству «РИА Новости» в правоохранительных органах. Позднее корреспондент агентства передал, что господин Калюжный молча покинул здание Следственного комитета (СК), не ответив на вопросы журналистов.
Глеб Калюжный
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Уточняется, что артист прибыл к следователю самостоятельно, его сопровождал продюсер Григорий Суховой. На допросе планировалось решить вопрос об отправке господина Калюжного в армию или выборе для него меры пресечения, включая уголовную ответственность.
Вчера стало известно, что против Глеба Калюжного возбудили дело об уклонении от армейской службы (ч. 1 ст. 328 УК). По версии СКР, артист не имеет основания для отсрочки. Вызов в военкомат в октябре он проигнорировал, сменив место жительства.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Артист беглого жанра».