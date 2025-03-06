Глеб Калюжный побывал на допросе в СКР из-за уклонения от армии

26-летний актер Глеб Калюжный прибыл на допрос в Пресненский межрайонный следственный отдел сегодня днем, рассказали агентству «РИА Новости» в правоохранительных органах. Позднее корреспондент агентства передал, что господин Калюжный молча покинул здание Следственного комитета (СК), не ответив на вопросы журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Калюжный

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глеб Калюжный

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уточняется, что артист прибыл к следователю самостоятельно, его сопровождал продюсер Григорий Суховой. На допросе планировалось решить вопрос об отправке господина Калюжного в армию или выборе для него меры пресечения, включая уголовную ответственность.

Вчера стало известно, что против Глеба Калюжного возбудили дело об уклонении от армейской службы (ч. 1 ст. 328 УК). По версии СКР, артист не имеет основания для отсрочки. Вызов в военкомат в октябре он проигнорировал, сменив место жительства.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Артист беглого жанра».