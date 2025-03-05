Артист беглого жанра

Один из самых востребованных молодых российских актеров Глеб Калюжный стал фигурантом уголовного дела об уклонении от военной службы. По версии СКР, 26-летний Калюжный, снявшийся в трех десятках фильмов и выпустивший несколько музыкальных альбомов, не имеет никаких оснований для отсрочки от службы. Вызов в военкомат он проигнорировал, сменив место жительства. Примечательно, что одной из ролей «уклониста» стал молодой человек, который должен отдать долг Родине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сыгравшему ряд военных ролей Калюжному теперь предстоит настоящая служба или обвинение в уклонении от нее

Фото: @kalyzhnyy Сыгравшему ряд военных ролей Калюжному теперь предстоит настоящая служба или обвинение в уклонении от нее

Фото: @kalyzhnyy

По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении Глеба Калюжного об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ) возбудили утром 5 марта следователи Пресненского межрайонного следственного отдела СКР. Теперь о принятом решении для проверки его законности должен быть проинформирован прокурор и сам фигурант.

В случае если местонахождение «уклониста» не будет установлено, молодой человек вполне может быть объявлен в розыск.

Уголовному делу, по данным собеседников “Ъ”, предшествовала доследственная проверка. По их словам, господин Калюжный официально прописан в Химках, где у него живет бабушка, а в Пресненском районе Москвы имел временную регистрацию, по которой и состоял на военном учете в Объединенном военном комиссариате Тверского района. При этом жил по другим адресам, а повестки приходили по месту регистрации.

Тем не менее 17 октября прошлого года он добровольно явился в единый пункт призыва на военную службу на улице Яблочкова. Там молодому человеку, не имевшему ни одной причины для предоставления отсрочки, была выдана повестка о явке через неделю — 24 октября в сборный пункт военкомата Москвы на Угрешской улице, откуда призывников направляют уже непосредственно в воинские части для прохождения службы. Но там актер уже не появился.

По некоторым данным, после визита в военкомат на Яблочкова господин Калюжный попытался встать заново на учет в Химках. Впрочем, уловка по затягиванию времени не сработала, а в войска он должен был быть отправлен со «старого» места жительства. Теперь, если фигурант сам не явится к следователю СКР для допроса и предъявления обвинения, на следственные действия его принудительно должна доставить полиция.

Примечательно, что всего пару лет назад на экраны вышло продолжение фильма, с которого началась карьера Глеба Калюжного: «14+ Продолжение», в котором он решает вопрос со службой в армии по поступившей повестке.

Всего господин Калюжный успел сняться, несмотря на свой возраст, уже более чем в 30 фильмах и сериалах, в том числе в «Вампирах средней полосы», «Содержанках», «Красном шелке», а также записал ряд музыкальных альбомов. Теперь в его карьере может наступить пауза в виде годичной службы в армии или двух лет колонии.

Побеседовать с артистом “Ъ” не удалось, его директор Григорий Сухов воздержался от комментариев.

Сергей Сергеев