Alibaba сгенерировала рост

Акции Alibaba взлетели на 8,5% после анонса нового чат-бота с искусственным интеллектом. Подразделение китайского IT-гиганта Qwen опубликовало в социальной сети X данные о своей нейросети QwQ-32B. Согласно заявлению компании, новая модель показывает производительность, сравнимую с топовыми аналогами. При этом у продукта Alibaba в разы меньше параметров-характеристик, которые указывают на возможности нейросети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chance Chan / File Photo / Reuters Фото: Chance Chan / File Photo / Reuters

Новый китайский ИИ-бот достаточно универсален, отмечает ведущий бизнес-аналитик ГК «Наносемантика» Егор Кириллов: «Это модель, которая имеет 32 млрд параметров, и не сказать, что это огромное число. Уже давно есть и по 500 млрд. Ключевой момент в том, что, по заявлению Qwen, данная модель со своим текущим количеством параметров отрабатывает так же, как системы, у которых по 500 млрд.

Чем уникальна эта нейросеть? Она собрала в себе огромное количество функций, при этом они сделали их не на топовом уровне, но на очень неплохом. Есть генерация изображений, неплохо работает поиск, то есть вбиваешь какой-то запрос, и ответ на этот запрос ищется конкретно в поисковиках. Благодаря этому мы уже идем в сторону того, что поиск будет производиться не в каком-то условном Google, а с помощью искусственного интеллекта».

С начала года стоимость акций Alibaba выросла более чем на треть и достигла уровня около $136 к середине февраля. Сейчас бумаги торгуются в районе $140. Этому также способствовал выпуск новой языковой модели нейросети, а также сообщения о сотрудничестве китайского гиганта с Apple в сфере искусственного интеллекта. По данным The Wall Street Journal, американская корпорация подала властям Китая заявку на внедрение в iPhone ИИ-функций, разработанных совместно с Alibaba, однако официально пока об этом не сообщалось.

Тем не менее, в скором времени акции компании достигнут своего пика, предполагает старший аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман и видит идеальный момент, чтобы фиксировать прибыль: «Если смотреть на расписки, которые торгуются в США, то наша целевая цена — это $155. На момент выпуска идеи это был рейтинг покупать, но вот сейчас, после новостей про новую модель, приближаемся к целевой цене. Пока все это не фундаментальные соображени, а скорее история про хайп. Пока что языковые модели денег не приносят, но при этом очень много их требуют.

Если посмотреть на кейс Alibaba, то это компания, у которой капитализация, условно, $300 млрд, и при этом они за буквально ближайшие три года планируют потратить $50 млрд на инфраструктуру для искусственного интеллекта. То есть если внезапно, например, хайп по ИИ сойдет на нет, или модели будут делать значительно дешевле, то фактически те деньги, которые Alibaba сейчас тратит, могут уйти в никуда. Поэтому у нас умеренно позитивный взгляд. Считаем, что мы уже близки к тому моменту, когда стоит фиксировать прибыль по акциям Alibaba».

В феврале Alibaba объявила о планах инвестировать $52 млрд в течение следующих трех лет в разработку ИИ и облачных сервисов.

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Андрей Дубков