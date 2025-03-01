«Яндекс» пустился в рассуждения

«Яндекс» (MOEX: YDEX) работает над «рассуждающей» (reasoning) нейросетью, выход которой ожидается в 2025 году. Новый искусственный интеллект (ИИ) может быть использован в «Поиске с нейро» и «Алисе». Аналитики считают, что совокупные затраты на разработку могут составить более 10 млрд руб. «Рассуждающий» алгоритм в новых поколениях своего ИИ намерены использовать и другие компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Яндекс» ведет разработку «рассуждающей» нейросети, а также тестирует возможность «рассуждений» в различных продуктах, рассказали “Ъ” в пресс-службе. Там добавили, что «Яндекс» продолжает развивать собственные генеративные модели и обучает их рассуждать, глубже анализируя информацию. Источник “Ъ” в «Яндексе» говорит, что ожидать выхода продукта можно в 2025 году. Другой источник, знакомый с планами компании, добавляет, что самые вероятные продукты, где может быть использована новая «рассуждающая» нейросеть,— это «Поиск с нейро» и «Алиса».

По определению OpenAI (американский разработчик ChatGPT), «рассуждающие» ИИ выстраивают длинную внутреннюю цепочку рассуждений, проверяют себя и распознают свои ошибки. Также благодаря этому они могут рассматривать несколько подходов к решению той или иной задачи в рамках одного ответа.

Сейчас на международном рынке представлено несколько подобных ИИ. Среди них O3 от ChatGPT, DeepSeek R1, QwQ-32B-Preview от Alibaba, Gemini 2.0 Flash Thinking от Google и новейшая Claude Sonnet 3,7 от Anthropic (принадлежит Amazon), которая может работать как в режиме рассуждений, так и в обычном режиме.

Тем не менее на российском рынке пока такие модели не представлены. «Мы ожидаем, что в 2025 году "рассуждающие" модели появятся у большинства компаний. MTS AI также имеет зрелые наработки в данном направлении, и мы будем использовать их в новых поколениях корпоративных моделей семейства Cotype, которые выйдут в текущем году»,— отметил гендиректор MTS AI Андрей Калинин. В «Сбере» “Ъ” сказали, что разрабатывают собственную языковую модель GigaChat, которая «в конечном счете позволяет развивать разные возможности, включая и рассуждения». Конкретных сроков запуска в компании не назвали.

По итогам прошлого года больше половины крупнейших российских компаний внедрили искусственный интеллект хотя бы в одну бизнес-функцию. При этом стоимость разработки ИИ выросла на 20–30%, а конкуренцию отечественным языковым моделям составляют иностранные, но дообученные на русском языке решения (см. “Ъ” от 21 января)

«Учитывая международные примеры, ежегодные совокупные затраты на разработку подобного функционала могут составлять 10 млрд руб. и более. Такого рода модели могут монетизироваться не только классическими подписками B2C пользователей, но и значимо лучше решать задачи В2В-сегмента»,— говорит партнер «Яков и партнеры» Максим Болотских.

Начальные инвестиции в новый продукт «Яндекса» операционный директор WMT Group Наталия Лисицина оценивает от 500 млн до 1 млрд руб. Также она добавляет, что стоит рассчитывать на релиз первой версии в течение одного-двух лет. Однако, скорее всего, это будет альфа-версия продукта, не готовая к массовому использованию. Она может потребовать множество доработок и долгосрочного обучения, чтобы ИИ действительно «рассуждал».

Тем не менее сегодня создать подобную модель можно достаточно быстро, замечает сооснователь Just AI Кирилл Петров. «В начале февраля вышла статья исследователей из Стэнфорда и Вашингтонского университета, где они описали метод создания reasoning-модели из обычной, применив который они получили такую модель всего за 26 минут обучения на 16 видеокартах. Модель, названная s1-32B, превзошла версию от OpenAI O1 preview по нескольким бенчмаркам»,— добавляет господин Петров.

Олег Козырицкий