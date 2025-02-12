DeepSeek впечатлил инвесторов

Акции китайских технологических компаний за месяц подорожали на четверть. Рост происходит на фоне успеха модели искусственного интеллекта DeepSeek от одноименной компании. Она появилась в отрытом доступе в конце января. С тех пор инвесторы начали активнее вкладываться в китайские технологические компании, обращает внимание Financial Times. Это привело к тому, что ключевой индекс Hang Seng Tech на гонконгской бирже за месяц увеличился на 25%. Причем рост опередил американский NASDAQ почти на 4,5%, а акции так называемой великолепной семерки, куда входят Apple, Amazon, Alphabet, на 0,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

И сейчас китайский рынок может показаться инвесторам более надежным, считает аналитик «Финама» Леонид Делицын: «DeepSeek создал новую интригу вокруг технологических компаний, и американских, и китайских, и даже в какой-то степени российских, подобную той, которую создал до этого OpenAI в Америке. Конечно, инвесторы, несколько разочаровавшиеся в прожорливом американском бигтехе, который настойчиво обещает, что все больше миллиардов будет вкладывать в ИИ, немножко развернулись в сторону Китая.

Понятно, что если DeepSeek сумел сократить издержки (даже если и не так сильно, как хвастается), то китайские компании могут в короткой перспективе стать прибыльными и, может быть, даже платить дивиденды.

Если китайцы действительно нашли философский камень, то есть решают задачи искусственного интеллекта, ничего при этом не тратя, то такие компании имеют шанс быстро стать операционно окупаемыми и жизнеспособными даже без сотен миллиардов инвестиций, которых сейчас требуют американцы. Более того, вкладывать в американские компании становится опаснее, потому что все эти колоссальные траты были нацелены на то, чтобы немедленно захватить глобальный рынок, сломав любую конкуренцию. Но DeepSeek быстро показал, что конкурент может возникнуть ниоткуда и ошеломить весь мир».

На фоне успеха DeepSeek некоторые китайские компании заявили об интеграции этой модели искусственного интеллекта в свои разработки. Например, автоконцерн Geely с ее помощью планируют сделать машины «умными». Об использовании DeepSeek сообщали также три китайских телеком-оператора. Помимо компаний из КНР, применять технологию собирается японская Nissan в своем новом седане N7. Правда, собирать его будут на совместном предприятии с китайской Dongfeng.

При этом некоторые предприятия запрещают использование DeepSeek. Например, так поступил альянс Hyundai-Kia. Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский считает, что это связано с политикой. И такой фактор может помешать DeepSeek добиться большего успеха в мире: «Китайцы, конечно, навели шороху. Но проект очень дорогой и видно, что все вставляют ему палки в колеса. Глядя на цепочку банов в Европе, США, Австралии и так далее, понятно, что это все политические игры.

Власти опасаются в первую очередь, конечно, не конкуренции (в Европе вообще нет своего чат-бота), а того, что в китайском ИИ будут содержаться скрытые месседжи, которые смогут подобраться к европейским умам.

Если Китай не сможет пробить трансграничные барьеры, тогда не получится фондировать этот проект. А проект, повторюсь, очень ресурсоемкий и энергоемкий, то есть он станет нежизнеспособным. Китай вряд ли сможет сейчас привлечь венчурных инвесторов. Да, мы видим хороший рост по китайским технологическим бумагам, но дальше реакция придет в свое равновесное состояние и, скорее всего, двигаться больше не будет. Остро стоят политические вопросы, вопросы отношения текущей администрации США к Китаю в целом и к возможности Китая что-либо высокотехнологичное экспортировать».

В конце января успешный запуск чат-бота DeepSeek привел к обвалу акций американских технологических компаний. Например, 27 января капитализация Nvidia просела почти на $600 млрд. Это стало рекордным падением рыночной стоимости одного эмитента в истории фондового рынка США.

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Владислав Викторов