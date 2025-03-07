«Оземпику» отдают должное

«ПСК Фарма» и «Промомед», выпускающие аналоги препарата для лечения диабета «Оземпик» по принудительной лицензии, осуществили первые выплаты правообладателю — датской Novo Nordisk. Пока речь идет о небольших суммах — не более 15 млн руб., но прецедент создан. Например, другой производитель дженерика — «Герофарм» — не стал этого делать, ссылаясь на то, что выпустил свое средство в период действия ограничений на выплаты компенсации компаниям из недружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в «Промомеде» и «ПСК Фарме» (входит в ГК «Рус Биофарм»), выпускающих в России дженерики препарата для лечения диабета «Оземпик», в начале 2025 года они провели первые выплаты датской Novo Nordisk. Эта компания владеет патентом на семаглутид — действующее вещество оригинального средства. В компаниях не раскрыли сумму выплат.

Свой аналог на основе семаглутида выпускает еще один российский фармпроизводитель — «Герофарм». В компании заявили “Ъ”, что не выплачивали вознаграждение патентообладателю, «поскольку разрешение на использование семаглутида было выдано ей с учетом ограничений на выплату вознаграждений иностранным правообладателям из недружественных стран».

В Novo Nordisk сообщили “Ъ”, что «не участвовали в каких-либо переговорах касательно семаглутида в России и не получали лицензионных вознаграждений». По российскому законодательству такие выплаты для компаний из недружественных стран направляются на спецсчета типа «О».

По словам старшего партнера адвокатского бюро «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирины Озолиной, изначально методика, утвержденная правительством РФ, содержала указание на то, что компенсация в таких случаях составляет 0,5% от фактической выручки лица, использующего изобретение. В начале 2022 года были внесены изменения, согласно которым в отношении иностранных патентообладателей из недружественных юрисдикций размер компенсации составил 0% выручки, но в апреле 2024 года этот пункт был отменен.

Российские фармкомпании смогли получить принудительную лицензию на использование семаглутида, так как Novo Nordisk решила остановить поставки в РФ своего препарата для лечения диабета. Такой механизм предусмотрен законодательством, чтобы не допустить критической нехватки жизненно важных препаратов. Так, например, ст. 1360 Гражданского кодекса РФ позволяет в определенных случаях правительству, минуя суд, определить круг лиц, которые могут использовать изобретение без согласия патентообладателя с выплатой ему компенсации. В России в фарминдустрии случаи выдачи принудительных лицензий единичны, отмечает зампред комитета Госдумы по здравоохранению Евгений Нифантьев.

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«Оземпик» остается популярным среди россиян, покупающих это средство в том числе для похудения (см. инфографику). «ПСК Фарма» на основе семаглутида выпускает препарат «Инсудайв» (см. “Ъ” от 19 ноября 2024 года). Принудительную лицензию на это средство компания получила в ноябре 2024 года: за полтора месяца прошлого года она продала 5,8 тыс. упаковок на 29,4 млн руб., подсчитали для “Ъ” в аналитической компании DSM Group. «Промомед» выпускает два дженерика — «Квинсенту» и «Велгию». Их продажи за 2024 год, по данным DSM Group, составили 89 тыс. пачек на 2,9 млрд руб. и 9,7 тыс. пачек на 51 млн руб. соответственно.

Исходя из этих данных, «ПСК Фарма» могла заплатить датской стороне в виде компенсации 147,1 тыс. руб., «Промомед» — 14,5 млн руб.

«Герофарм» за весь прошлый год реализовал 1,2 млн пачек «Семавика» — своего аналога «Оземпика» — на 6,7 млрд руб., подсчитали в DSM Group.

По словам патентного поверенного Виталия Кастальского, различие в подходах фармкомпаний к выплатам компенсаций правообладателям из недружественных стран «может быть обусловлено как внутренней стратегией фармпроизводителей по соблюдению законодательства, так и особенностью валютного регулирования и индивидуальной оценкой рисков». Единой практики пока не сложилось, нет разъяснений и уполномоченных органов власти, отмечают опрошенные “Ъ” юристы. В Минздраве РФ не ответили “Ъ”.

Господин Кастальский считает, что четкие ориентиры для участников рынка могут задать возможные судебные разбирательства по подобным случаям. «В зависимости от дальнейшего развития международных и экономических условий могут появляться новые правовые позиции и механизмы расчетов»,— считает он.

Виктория Колганова