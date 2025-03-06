Путин поддержал создание общего стандарта поддержки участников СВО

Президент Владимир Путин поддержал инициативу создать общий стандарт поддержки участников боевых действий на Украине и их семей. Идея ввести минимальные региональные нормы поддержки прозвучала на встрече с сотрудниками и подопечными московского филиала фонда «Защитники Отечества». В феврале с идеей сформировать «комплексный» федеральный закон о гарантиях прав участников СВО выступала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными московского филиала фонда «Защитники Отечества»

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / AP, Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными московского филиала фонда «Защитники Отечества»

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / AP, Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

«Действительно, в каждом регионе по-разному. Можно ли все совсем одинаково сделать — я не знаю. Но точно совершенно можно заняться обобщением того, что происходит в регионах»,— сказал президент на встрече (цитата по ТАСС).

Он также заявил о необходимости создать «общий стандарт» мер поддержки. «А потом к этому стандарту можно уже что-то добавлять, что коллеги из регионов посчитают целесообразным и важным именно для этого региона»,— добавил Владимир Путин.

Создать федеральный закон о гарантиях прав участников СВО и их семей Татьяна Москалькова предложила 26 февраля, отчитываясь о работе своего аппарата в Госдуме. Тогда госпожа Москалькова указывала на «большой массив» законодательных актов в этой сфере — в 2024 году в рамках соцзащиты военнослужащих было принято 33 закона, а общее число законодательных актов достигло 124. По ее словам, исходя из них необходимо создать «комплексный» закон. Также госпожа Москалькова предложила «регламентировать правовой режим» СВО, по аналогии с режимом КТО, который закреплен в законе «О противодействии терроризму».

Полина Мотызлевская