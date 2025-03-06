В Германии вынесли приговоры пяти участникам движения «рейхсбюргеров»

Высший земельный суд Кобленца вынес приговоры пяти членам движения «рейхсбюргеров», которые не признают существования ФРГ и готовили государственный переворот. Обвиняемые получили тюремные сроки от двух лет и десяти месяцев до восьми лет, сообщает Tagesspiegel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Князь Генрих XIII Рейсс (в центре)

Фото: Boris Roessler / dpa / ТАСС Князь Генрих XIII Рейсс (в центре)

Фото: Boris Roessler / dpa / ТАСС

Суд над участниками движения начался в мае 2024 года. Спецоперация по задержанию членов террористической организации, коей суд признал «граждан рейха», прошла в декабре 2022 года. Тогда были задержаны несколько участников группы правых радикалов во главе с представителем старинного германского рода князем Генрихом XIII Рейссом. Помимо князя на скамье подсудимых оказались бывший судья, бывший член парламента и несколько отставных военных — всего девять человек.

В ноябре 2024 года суд уже вынес приговор одному из участников движения, приговорив его к двум с половиной годам тюремного заключения. В ближайшее время ожидаются судебные решения в отношении еще двух арестантов, в том числе и главаря движения Генриха Рейсса.

Подробнее о том, как в Германии расследуют заговор «граждан рейха», читайте в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц