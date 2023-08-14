Зовите меня просто Князь

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отчиталась о расследовании, которое ведет генпрокурор в отношении так называемых рейхсбюргеров — «граждан рейха», обвиняемых в попытке госпереворота в декабре 2022 года. По словам госпожи Фезер, движение «может быть крупнейшей террористической сетью, которая на сегодняшний день действует в стране». Сообщается, что заговорщики планировали захватить в заложники канцлера ФРГ Олафа Шольца вместе с другими членами кабинета министров. Следы заговорщиков ведут в восточную часть страны, где в 2024 году пройдут земельные выборы и где набирает популярность крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Бывший депутат от этой партии проходит по делу в числе главных подозреваемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер

Фото: Markus Schreiber / AP Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер

Фото: Markus Schreiber / AP

«Воинствующих "граждан рейха" объединяет ненависть к демократии, к нашему государству… Мы имеем дело не с безобидными чудаками, а с опасными экстремистами, движимыми фантазиями о насильственном перевороте и обладающими большим количеством оружия»,— заявила Нэнси Фезер в интервью газете Bild am Sonntag. Глава МВД пообещала «продолжать жесткий курс до тех пор, пока воинствующие структуры "граждан рейха" не будут полностью раскрыты и разгромлены». «Никто в этой экстремистской среде не должен чувствовать себя в безопасности»,— предупредила министр.

По данным Ведомства по защите конституции (немецкой контрразведки) за 2022 год, по всей стране насчитывалось не менее 23 тыс. человек, которые так или иначе отождествляют себя с «гражданами рейха». Они не признают современную Германию, ее институты, законы и границы.

Себя рейхсбюргеры считают подданными Германской империи образца 1871 года, а Федеративную Республику Германия пренебрежительно называют «ООО ФРГ» и «колониальным вассалом Америки».

Правоохранители отмечают, что настроения среди подпольщиков, ностальгирующих по кайзеровской Германии, становятся все более радикальными — с явным креном вправо. Их «чудачества» — это не только отказ платить налоги и штрафы в немецкий бюджет или штамповка альтернативных паспортов и водительских прав. В ряды движения вливаются бывшие и действующие полицейские и военные — вплоть до элитных спецназовцев, имеющих доступ к оружию.

От источников, близких к следствию, Bild am Sonntag узнала новые детали планировавшегося вооруженного переворота, который был раскрыт прошлой зимой в ходе массированного полицейского рейда в 11 немецких землях. Выяснилось, что рейхсбюргеры собирались «взять штурмом здание Рейхстага во время пленарного заседания Бундестага, арестовать и связать всех присутствующих министров, а также канцлера, чтобы предъявить общественности (свергнутый.— “Ъ”) кабинет по телевидению». По мысли заговорщиков, эта картинка побудила бы критиков правительства «из рядов госучреждений и институтов» поддержать мятеж. Ранее сообщалось о черных списках политиков, которых мятежники планировали не просто отстранить от власти, но, возможно, устранить физически.

Как сообщает Spiegel online, уголовные дела возбуждены против 22 мужчин и женщин: 19 подозреваются в членстве в террористической организации, трое — в ее поддержке. 20 из них также инкриминируют государственную измену. «Весьма вероятно, что имела место попытка свержения конституционного строя»,— гласит заключение 3-го уголовного сената Верховного суда ФРГ. Кроме того, по делу проходят десятки других фигурантов.

Под стражей сейчас находятся по меньшей мере двое. Это предполагаемый глава заговорщиков — 71-летний бизнесмен, именующий себя не иначе как князь Генрих XIII Рейсс (хотя все дворянские титулы были отменены еще конституцией Веймарской республики в 1919 году).

Арестованный в декабре князь собирался объявить себя главой «германского рейха» вместо канцлера Шольца.

А министром юстиции в своем «правительстве» сделать теперь уже экс-депутата АдГ, бывшую судью и мастера спорта по стрельбе Биргит Мальсак-Винкеманн, для которой избрана та же мера пресечения.

По версии следствия, за несколько месяцев до ареста госпожа Мальсак-Винкеманн провела по зданию Рейхстага трех членов предполагаемой террористической группы. В другой раз они взяли с собой бывшего офицера Командования специальных сил бундесвера, снявшего на видео подземные коммуникации и зал пленарных заседаний. Следователи подозревают, что в «день икс» внутрь готовились проникнуть до 16 вооруженных злоумышленников. В чате заговорщиков были найдены сообщения от госпожи Мальсак-Винкеманн с графиком специальных сессий Бундестага и описанием, где обычно сидят члены правительства.

Вообще же вокруг Генриха XIII собралась весьма пестрая публика. Бывший командир парашютно-десантного батальона Рюдигер фон Пескаторе, уволенный из армии за попытку присвоить оружие из бывших арсеналов ГДР, собирался возглавить силовые структуры «рейха». Практикующий адвокат из Нижней Саксонии Тим Пауль Горгасс претендовал на пост министра иностранных дел. В княжеской «свите» обнаружились астролог и врач-антипрививочник — будущие уполномоченные по «транскоммуникациям» и «целительству», а также шеф-повар, оперный певец и пилот. Штаб-квартирой для них служил охотничий домик господина Рейсса в восточной земле Тюрингия, где его предки княжили в течение примерно восьми столетий.

«В конце прошлого года следователи обнаружили там помимо 1034 патронов ряд странных вещдоков. Например, эзотерический трактат "Изумрудные скрижали Тота Атланта" и спутниковый телефон, обернутый алюминиевой фольгой. В парке замка оперативники наткнулись на золотую пирамиду со стульями и походной кроватью, расписанной иероглифическими знаками и "указами" принца Рейсса»,— сообщал Spiegel online.

Наблюдатели отмечают, что идеи рейхсбюргеров и им подобных находят особенно благодатную почву на востоке страны.

По соседству с Тюрингией, в земле Саксония-Анхальт, обосновался другой скандальный деятель — бывший повар Петер Фитцек. В Виттенберге, на родине протестантизма, он учредил фантастическое «королевство Германия», а себя провозгласил его «верховным сувереном».

Хотя господин Фитцек привлекался за махинации и мошенничество с вкладами граждан и «альтернативной валютой», а недавно получил срок за нападение на сотрудницу городской ратуши, его «королевство» все время прирастает новыми «подданными» (их уже около 3 тыс.) и земельными владениями. В начале 2023 года СМИ сообщали о том, что самопровозглашенный «монарх» пытается приобрести 44 гектара «государственных земель» в том самом регионе Уккермарк в земле Бранденбург, где находится дача экс-канцлера Ангелы Меркель.

Социологи не исключают, что экзотические формы протеста против элит могут добавить очков правопопулистской «Альтернативе для Германии» на парламентских выборах в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, которые пройдут в 2024 году. Партия отрицает связь с рейхсбюргерами, но зачастую играет на тех же струнах души и страхах граждан. «АдГ наращивает свои силы на востоке. Там рейтинг партии часто превышает 20%, а на западе редко превышает 10%. Год "супервыборов" в Восточной Германии может принести АдГ новую власть в стране»,— отмечает Berliner Morgenpost.

Между тем дата начала суда над рейхсбюргерами, который обещает стать самым громким процессом в современной истории ФРГ, еще не назначена. Но уже очевидно, что один судебный зал его не вместит.

Как сообщает Spiegel online, разбирательство «выйдет за рамки привычных масштабов». «Звучат предложения, чтобы процесс проходил одновременно в нескольких местах. При необходимости, например для дачи свидетельских показаний, их можно будет соединить с помощью видеосвязи. Причина заключается в большом числе обвиняемых, каждый из которых получит по два защитника»,— отмечает портал.

Антонина Дроздова