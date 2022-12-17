Князь-заговорщик по имени «Русский»

Никакой Федеративной Республики Германия не существует, а у немцев нет никаких прав. Добиться справедливости можно, только свергнув действующую власть, убив канцлера Олафа Шольца и вернув великую Германскую империю (или, на худой конец, Третий рейх). Так считает Генрих XIII Рейсс — представитель старинного германского рода, название которого переводится как «Русский», арестованный на прошлой неделе вместе с десятками единомышленников по всей стране за попытку организации переворота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция арестовывает Генриха XIII Рейсса

Фото: Reuters Полиция арестовывает Генриха XIII Рейсса

Фото: Reuters

Не очень приятно, князь

Утро 7 декабря для многих в Германии началось не с кофе. По всем телеканалам, на радио и в интернете передавали срочную новость: правоохранительным органам страны удалось предотвратить государственный переворот и возрождение Третьего рейха.

Масштабы спецоперации впечатляли: 3 тыс. полицейских, обыски более чем на 100 объектах в 11 из 16 федеральных земель, десятки задержанных и еще больше подозреваемых. Наконец, рядовым немцам показали главаря бунтарей. Из жилого дома во Франкфурте-на-Майне в наручниках в сопровождении сразу нескольких полицейских вышел седовласый мужчина в странноватом болотно-клетчатом пиджаке, синей рубашке, оранжевых брюках и тонких очках и массивном респираторе.

Мужчина выглядел скорее профессором, а не главарем подпольной организации.

71-летний князь Генрих XIII Рейсс, конечно, формально никаким князем не является, так как все аристократические титулы в Германии отменили еще в 1919 году. Но самому Генриху до этого нет никакого дела. Ведь он, представитель древнего германского рода, не признает действующую в стране власть и искренне считает, что германскому народу жилось куда лучше в княжеские времена. А потому хорошо было бы эти времена вернуть. И это далеко не единственная странная или конспирологическая теория, которой придерживается князь.

Прусский «Русский»

Генрих XIII родился в 1951 году в городе Бюдингене (земля Гессен). Он был шестым ребенком Генриха I Рейсса и Войцлавы-Феодоры Ройсс, урожденной герцогини Мекленбургской. Корни рода Рейсс уходят в XII век — к этому времени относятся первые упоминания об основателе рода. Его потомки объединили под своей властью весь Фогтланд — регион на границе Саксонии, Тюрингии и Баварии, частью которого Рейссы правили до начала XX века.

Интересно происхождение фамилии Рейсс — она связана со словами «Русь» и «русский». Считается, что род получил ее после женитьбы одного из его представителей на внучке галицкого князя Даниила Романовича. То есть в переводе с языка своего времени фамилия Генриха звучит как «Русский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мозаика с изображением князя Даниила Галицкого Фото: Wikipedia В семье Рейссов было принято называть всех мальчиков в честь императора Священной Римской империи Генриха VI Фото: Master of the Codex Manesse / Wikimedia Следующая фотография 1 / 2 Мозаика с изображением князя Даниила Галицкого Фото: Wikipedia В семье Рейссов было принято называть всех мальчиков в честь императора Священной Римской империи Генриха VI Фото: Master of the Codex Manesse / Wikimedia

В семье была традиция. Всех мальчиков называли Генрихами. В честь императора Священной Римской империи Генриха VI, правившего в XII веке.

Порядковые номера Генрихам раздавали без особой системы. Они не обязательно шли по порядку и могли повторяться, если предыдущий носитель умер. Нумерация могла обнуляться, когда число носителей имени достигнет 100 человек или в начале нового столетия.

В XIV веке император Священной Римской империи Людвиг IV пожаловал Рейссам титул князей. Постепенно род раздробился на несколько ветвей, правивших своими маленькими владениями, что было обыкновенно для территории Германии того времени. К XIX веку, когда Священная Римская империя была распущена, собственные княжества были у двух ветвей Рейссов — старшей линии Рейсс-Грейц и младшей Рейсс-Гера с соответствующими землями. В 1871 году оба княжества вошли в число 26 германских государств, считавшихся основателями Германской империи. Именно в таком виде род подошел к 1918 году, когда в Германии произошла революция, в следующем году все аристократические звания были упразднены.

Рейхсбюргер от разочарований

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виадук Гёльцш Лейпцигского грузового кольца в регионе Фогтланд, который находился под властью княжеского рода Рейсс

Фото: UlrichAAB / Wikimedia Виадук Гёльцш Лейпцигского грузового кольца в регионе Фогтланд, который находился под властью княжеского рода Рейсс

Фото: UlrichAAB / Wikimedia

Сам Генрих XIII жил в пригороде Франкфурта, работал консультантом и «координировал деловые интересы», как написано у него на сайте. Кроме того, он управлял полем для игры в гольф и занимался сделками с недвижимостью. Раньше он также производил игристое вино и торговал произведениями искусства. Типичный набор успешного делового человека.

Но у Генриха XIII была и другая сторона жизни. Как рассказывают, он всегда восхищался той Германией, в которой его предки управляли собственными крошечными княжествами. Он быстро проникся симпатией к идеям движения рейхсбюргеров («граждан рейха»), не признававших законности ФРГ.

Их основная идея проста. Федеративную Республику Германию, созданную после окончания Второй мировой войны, невозможно считать государством, тем более суверенным. По мнению сторонников этого движения, это лишь частноправовая организация, созданная союзниками, или даже просто GmbH, общество с ограниченной ответственностью. Так они современную Германию и называют. Руководство же страны — не более чем директор. В свою очередь, граждане никакие не граждане, а всего лишь персонал, поэтому у них нет никаких прав, но поэтому же они в любой момент могут отказаться признавать это гражданство, то есть, собственно, объявить себя гражданами рейха. Также, по мнению рейхсбюргеров, границы страны должны вернуть к состоянию либо Второго рейха перед революцией 1918-го, либо Третьего рейха в 1937-м.

Неизвестно, когда взгляды Генриха XIII сместились к крайне радикальным. Но в 2019 году он уже выступал с ними на форуме WorldWebForum в Цюрихе. Речь носила название «Почему элиты голубых кровей стали слугами?». В числе прочего Генрих XIII заявил, что его династия была свергнута «после тысяч лет правления», что после Второй мировой войны Германия потеряла суверенитет и стала лишь административной и коммерческой структурой союзников, а за катастрофами XX века стоят масоны, Ротшильды и международные финансовые силы в целом.

Как пишет газета Die Zeit, назвавшая Генриха XIII «князем путча», в других речах он также высказывал «антисемитские, антидемократические и конспирологические взгляды». Так, однажды Генрих XIII заявил, что Первая мировая война была развязана, чтобы помочь более широкому расселению евреев.

Кстати, глава рода Рейсс-Грейц Генрих XIV дистанцировался от своего родственника, назвав его «растерянным старым человеком». Он также указал на то, что, даже если бы зашла речь о возвращении Рейссам их княжества, Генрих XIII занимал бы лишь 17-е место в очереди наследников. «Мы были толерантным, космополитичным княжеским домом в Тюрингии в течение 850 лет. А теперь нас считают террористами и реакционерами по всему миру вплоть до Америки»,— заявил глава рода.

По мнению Генриха XIV, к конспирологическим идеям и попытке переворота его младшего родственника подтолкнули многолетние судебные тяжбы.

После объединения Германии в 1990-м он много раз пытался добиться возврата ему земель и домов, раньше принадлежавших Рейссам. Получить Генрих XIII смог только часть мебели и предметов искусства. По словам Генриха XIV, тридцать лет назад его родственник был «современным энергичным предпринимателем», а радикализовался впоследствии «от разочарований».

Лидер заговорщиков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция оцепила район после обысков и арестов 25 подозреваемых по делу о попытке госпереворота

Фото: Christian Mang / Reuters Полиция оцепила район после обысков и арестов 25 подозреваемых по делу о попытке госпереворота

Фото: Christian Mang / Reuters

В прошлом году Генрих XIII начал проводить регулярные собрания своих сторонников. Каждые выходные заговорщики собирались в старинном охотничьем домике на окраине Бад-Лобенштайна. Этот городок в Тюрингии с населением меньше 6 тыс. человек многие века входил в земли, управляемые Рейссами, а некоторое время там находилась резиденция одной из линий рода. Генрих XIII часто приезжал туда. В городке его знали и любили. В подвале домика хранилось оружие и устраивались стрельбы.

По данным спецслужб, именно Генрих должен был стать главой новой империи после штурма Бундестага, ареста депутатов и убийства канцлера.

Свидетели говорят, что Генрих XIII всерьез планировал восстанавливать Германскую империю, а иногда вел себя так, как будто она уже существует. Редактор местной газеты Бад-Лобенштайна Петер Хаген рассказал о том, как в какой-то момент на улицах города появились плакаты с призывом участвовать в выборах, организованных рейсской избирательной комиссией. Притом что никаких официальных выборов в тот момент не было, как и княжества Рейсс.

В другой раз Генрих XIII провел в городе лекцию под говорящим названием «Информационное мероприятие о ФРГ GmbH», снова намекая на то, что ФРГ не является настоящим государством. Самого господина Хагена на мероприятие не пустили.

В июле жители Бад-Лобенштайна нашли в почтовых ящиках письмо — в нем их призывали зайти на сайт, где можно зарегистрироваться в качестве граждан дома Рейсс. «Вы знаете, что на самом деле у вас нет гражданства, что вы лица без гражданства и у вас нет никаких прав?» — говорилось в письме среди прочего. После этого господа Буркхардт и Хаген решили обратиться в Ведомство по защите конституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды городка Бад-Лобенштайн

Фото: Michael Sander / Wikimedia Виды городка Бад-Лобенштайн

Фото: Michael Sander / Wikimedia

Оказалось, что спецслужбы следили за заговорщиками с 2021 года. Они выяснили, что вокруг Генриха XIII объединились бывшие и действующие военные, полицейские и другие люди с подобным опытом. Они составили боевое крыло группировки, из которой впоследствии планировалось создать новую германскую армию. В организации были люди разных профессий, включая юристов и судей. Кроме военных и юристов, Генрих XIII активно привлекал к заговору аристократов, в том числе из Австрии.

По некоторым данным, Генрих XIII встречался с россиянкой, которую следствие называет Виталией Б. Также немецкие СМИ пишут, что он пытался выйти на контакт с российскими дипломатами, но, по данным прокуратуры, свидетельств того, что с ним контактировали в ответ, нет. В посольстве России в Германии также заявили, что никаких контактов с группой не было. Сам Генрих XIII ранее заявлял о своих симпатиях к России, основанных в том числе на родственных связях его матери с династией Романовых.

Яна Рождественская