ВТБ: выдачи автокредитов в феврале сократились вдвое

В феврале рынок автокредитов практически остался на уровне января 2025 года и составил 84 млрд руб. По подсчетам ВТБ (MOEX: VTBR), количество выдач кредитов на автомобили сократилось в два раза год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«"Охлаждение" в сегменте автокредитования продолжается. На рынке сейчас огромный выбор авто на любой вкус, однако спрос сдерживают высокие рыночные ставки и рост утильсбора в начале года»,— заявил вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Константин Каракалов (цитата по пресс-релизу банка в распоряжении «Ъ»). Он добавил, что по прогнозу ВТБ российскому рынку не удастся превзойти показатели за прошлый год.

С начала 2025 года число автокредитов составило 169 млрд руб., на 44% ниже, чем в 2024 году. Кредиты на новые машины занимают 40%. Наибольшим спросом у клиентов по-прежнему пользуются отечественные и китайские бренды. Средний срок кредита в феврале текущего года почти не изменился в сравнении с февралем 2024 года и составил шесть лет.

Чаще всего услугами автокредитования пользуются в Москве и Московской области, где общий объем выданных кредитов составил 1,7 млрд руб. В Краснодарском крае объем кредитования составил 487 млн руб., в Ленинградской области — 486 млн, в Ставропольском крае — 460 млн руб.

Ранее Минпромторг сообщал, что продажи новых автомобилей в России упали на 10%. Одной из причин негативной динамики были названы дорогие автокредиты.

Подробнее о российском авторынке читайте в материале «Ъ».