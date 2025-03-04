Авторынок притормозил

С начала года продажи новых автомобилей упали на 10%, а в феврале уже на четверть. Заметнее всего снижается спрос на иномарки, за прошлый месяц на 40%, в то время как на российские авто лишь на 10%, следует из данных Минпромторга. В ведомстве объясняют негативную динамику в том числе дорогими автокредитами. Сокращение спроса на новые автомобили началось еще в конце прошлого года. По оценкам Ассоциации «Российские автодилеры», в ноябре-декабре 2024-го продажи просели почти на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ближайшие месяцы ситуация на рынке лучше становиться не будет, считает аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов: «Тот отложенный спрос, который был сформирован в течение 2024 года, был удовлетворен. Сейчас цены на автомобили остаются достаточно высокие, кредитные средства из-за высоких процентных ставок тоже дорогие, поэтому покупать машину в кредит для многих, наверное, непозволительная роскошь. Это все, естественно, влияет на рынок. Я бы не ожидал, что в течение этого года ситуация кардинально изменится, по году, я думаю, падение рынка будет где-то на 10%. В ближайшие месяцы динамика будет ухудшаться, а потом постепенно нормализоваться.

Из положительных потенциальных факторов мы видели в последнее время укрепление рубля. В определенной степени это может сказаться на себестоимости тех автомобилей, которые производятся в России, где есть большая доля импортных комплектующих, и, естественно, на стоимости импортируемых автомобилей. Но для этого тенденция укрепления нацвалюты должна быть устойчивая. Пока стопроцентно говорить об этом сложно. Есть вероятность, что рубль может в дальнейшие месяцы немножко ослабнуть. Второй момент — это динамика процентных ставок. Есть ожидания, что ставки пойдут вниз, и мы даже видим, что где-то они уже начали снижаться».

Несмотря на падение спроса, участники рынка заявляли “Ъ FM”, что кардинально снижать цены не планируют. Более того, в конце прошлого месяца дилеры отмечали, что укрепление рубля также не повлияет на стоимость автомобилей, поскольку они сейчас распродают прошлогодние остатки.

При этом с начала февраля российская валюта укрепилась более чем на 10%. И если падение спроса будет продолжаться, то продавцам придется переписывать ценники, уверен автоэксперт Олег Мосеев: «С укреплением рубля клиенты ожидали снижения цен, производители и цены снижали, и скидки увеличивали, но это не вдохновило потребителей. Тут скорее вопрос не к дилерам, а к производителям, потому что все-таки дилер ограничен своей маржой.

Большие надежды возлагались как раз на производителей, которые пока какие-то суперскидки устанавливают на сильно зависшие машины. Правда, надо сказать, что и первая китайская четверка тоже участвует в этом. Но с учетом того, что рубль укрепился, даже если мы будем считать от уровня 103 руб. за доллар, где он долго находился, получается, укрепление на 15%, снижения цен, естественно, мы такого не увидели. Поэтому запас прочности еще есть».

На фоне замедления рынка новых автомобилей Росстат сообщал о росте производства машин в России. В январе показатель увеличился более чем на 20% год к году. Однако по сравнению с декабрем 2024-го выпуск машин, наоборот, снизился более чем на треть.

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Владислав Викторов