Джесси Айзенберг получил польский паспорт после успеха фильма «Настоящая боль»

Американский актер, режиссер и сценарист Джесси Айзенберг получил польский паспорт из рук президента Польши Анджея Дуды на специальной церемонии в Нью-Йорке, пишет Variety. За несколько дней до этого фильм режиссера «Настоящая боль» принес актеру Кирану Калкину премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Лента рассказывает о двух американских кузенах, которые отправляются в Польшу, чтобы почтить память своей бабушки, пережившей Холокост. Идея фильма возникла у режиссера после смерти его двоюродной бабушки, которая в 1938 году бежала из Польши в США.

«Когда мы снимали этот фильм в Польше, и я ходил по улицам и начинал понемногу осваиваться в стране, мне пришла в голову очевидная мысль: моя семья жила тут гораздо дольше, чем мы в Нью-Йорке»,— сказал господин Айзенберг в ходе церемонии.

Польский президент подчеркнул значимость сохранения связи с исторической родиной и выразил радость по поводу принятия нового гражданина. Сам режиссер назвал получение польского гражданства «честью всей своей жизни».

Картина «Настоящая боль» также была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий», однако уступила фильму «Анора». Церемония вручения наград прошла в ночь на 3 марта.

Подробнее о церемонии читайте в материале «Весна. "Анора" торжествует».