Весна. «Анора» торжествует

В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премий «Оскар». Ее триумфатором стала «Анора» Шона Бейкера, забравшая награды в пяти категориях из шести, в которых номинировалась, включая «Лучший фильм». Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония вручения награды создателям фильма «Анора»

Фото: Carlos Barria / Reuters Церемония вручения награды создателям фильма «Анора»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Нынешняя оскаровская церемония, завершившая самый бурный и непредсказуемый наградной сезон за несколько последних лет, превратилась в настоящий триумф независимого кино. Большим студийным блокбастерам, входившим в десятку картин, номинированных в категории «Лучший фильм», достались призы только в «технических» категориях: «Дюна: Часть вторая» получила «Оскары» за звук и визуальные эффекты, а «Злая: Сказка о ведьме Запада» — за работу художника по костюмам (Пол Тэйзуэлл стал первым темнокожим победителем в этой номинации) и художника-постановщика. А все основные награды унесла снятая за $6 млн лента Шона Бейкера, всегда работавшего за пределами системы крупных студий. Первые свои картины он снимал на собственные средства, причем был и оператором, и сценаристом, и монтажером, а также часто работал с непрофессиональными актерами.

Этот принцип «сделай сам», сначала принятый из экономии, превратился в творческий метод и теперь позволил Бейкеру поставить рекорд: он первый кинематографист за всю историю «Оскара», который лично получил четыре награды за один фильм.

Ближе всех к этому достижению подошел Пон Чун Хо, в 2020 году получивший три «Оскара» за «Паразитов»: как лучший режиссер, автор оригинального сценария и продюсер лучшего фильма. Бейкер прибавил к ним еще и «Оскар» за лучший монтаж.

Стоит отметить, что именно с победы «Паразитов» принято отсчитывать новую оскаровскую эпоху. Киноакадемия помолодела, стала более интернациональной, перестала бояться фильмов на иностранных языках и экспериментов с формой и содержанием. Интересно, что привел южнокорейский фильм к успеху тот же независимый дистрибутор Neon, который занимался «Анорой» с момента получения ею «Золотой пальмовой ветви» в Канне в мае 2024 года.

Пятую награду «Аноре» принесла Майки Мэдисон, получившая ее в номинации «Лучшая женская роль». Это стало одним из сюрпризов церемонии — большинство экспертов прочили статуэтку Деми Мур, которая была фронтраннером гонки. Однако победа молодой актрисы (она первая обладательница главного актерского «Оскара» из поколения «зумеров») абсолютно заслуженная: ее темпераментная героиня — сердце трагикомической истории о судьбоносной встрече бруклинской стриптизерши и сына русского олигарха.

Единственная номинация, в которой «Анора» уступила конкурентам,— за «Лучшую мужскую роль второго плана», в которой выдвигался Юра Борисов, а награду забрал, как и на других церемониях сезона, Киран Калкин, сыгравший в «Настоящей боли». Правда, Юра, как и другие российские актеры из «Аноры», все-таки поднялся на сцену вместе с остальной съемочной группой, когда фильм получил свой главный приз.

Второе место по числу «Оскаров» занял еще один независимый проект — «Бруталист» Брейди Корбе, выжавшего максимум и еще немного сверху из бюджета $10 млн.

Картина получила премии за лучшую операторскую работу (для Лола Кроули) и музыку к фильму (для Дэниэла Блумберга). Эдриан Броуди, сыгравший архитектора-еврея из Венгрии, пережившего холокост, как и ожидалось, победил в номинации «Лучшая мужская роль».

Это его второй «Оскар» — первый он получил в 2003 году за «Пианиста», где тоже, по некоторой иронии, сыграл человека, пережившего холокост. Ему тогда было 29 лет, и обойдя в текущем году Тимоти Шаламе, он сохранил за собой тогдашний рекорд как самый молодой лауреат в этой категории.

Еще одна победа маленькой, но гордой независимой ленты состоялась в номинации «Лучший анимационный фильм». Здесь «Поток» Гинтса Зильбалодиса о компании животных, спасающихся от всемирного потопа, обошел конкурентов-тяжеловесов от студий DreamWorks и Pixar. Это также первый «Оскар» для латвийского фильма.

В свою очередь, картина Уолтера Саллеса «Я все еще здесь», победившая в категории «Лучший международный фильм», принесла первый «Оскар» бразильскому кино.

В номинации «Лучший документальный фильм» академики сочли лучшей ленту «Нет другой земли», снятую коллективом из четырех палестинских и израильских режиссеров. Они, естественно, произнесли самые политически заряженные речи церемонии, призвав к разрешению конфликта в регионе и даже обвинив американские власти в том, что они этому препятствуют.

«Эмилия Перес» Жака Одиара, лидировавшая по количеству номинаций (их у нее было 13), в итоге унесла 2 награды: за «Лучшую женскую роль второго плана» (Зои Салдана) и за «Лучшую песню» (Клеман Дюколь, Камилль и сам режиссер). Возможно, на такое соотношение номинаций и призов повлияли скандалы, сопровождавшие картину весь сезон, а возможно, ее судьба сложилась бы так же и при других обстоятельствах. В конце концов совсем не скандальный «Конклав» с восемью номинациями получил только одну статуэтку (за лучший адаптированный сценарий награжден Питер Строан), а байопик «Боб Дилан: Никому не известный» с таким же их количеством — и вовсе ни одной. Ведь если про киноакадемию в ее теперешнем изводе и можно сказать что-то определенное — так это то, что она стала более рисковой и непредсказуемой. Тем интереснее должен выйти следующий оскаровский год.