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Весна. «Анора» торжествует

Как распределились «Оскары» текущего года

В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премий «Оскар». Ее триумфатором стала «Анора» Шона Бейкера, забравшая награды в пяти категориях из шести, в которых номинировалась, включая «Лучший фильм». Комментирует Юлия Шагельман.

Церемония вручения награды создателям фильма «Анора»

Церемония вручения награды создателям фильма «Анора»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Церемония вручения награды создателям фильма «Анора»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Нынешняя оскаровская церемония, завершившая самый бурный и непредсказуемый наградной сезон за несколько последних лет, превратилась в настоящий триумф независимого кино. Большим студийным блокбастерам, входившим в десятку картин, номинированных в категории «Лучший фильм», достались призы только в «технических» категориях: «Дюна: Часть вторая» получила «Оскары» за звук и визуальные эффекты, а «Злая: Сказка о ведьме Запада» — за работу художника по костюмам (Пол Тэйзуэлл стал первым темнокожим победителем в этой номинации) и художника-постановщика. А все основные награды унесла снятая за $6 млн лента Шона Бейкера, всегда работавшего за пределами системы крупных студий. Первые свои картины он снимал на собственные средства, причем был и оператором, и сценаристом, и монтажером, а также часто работал с непрофессиональными актерами.

Этот принцип «сделай сам», сначала принятый из экономии, превратился в творческий метод и теперь позволил Бейкеру поставить рекорд: он первый кинематографист за всю историю «Оскара», который лично получил четыре награды за один фильм.

Ближе всех к этому достижению подошел Пон Чун Хо, в 2020 году получивший три «Оскара» за «Паразитов»: как лучший режиссер, автор оригинального сценария и продюсер лучшего фильма. Бейкер прибавил к ним еще и «Оскар» за лучший монтаж.

Стоит отметить, что именно с победы «Паразитов» принято отсчитывать новую оскаровскую эпоху. Киноакадемия помолодела, стала более интернациональной, перестала бояться фильмов на иностранных языках и экспериментов с формой и содержанием. Интересно, что привел южнокорейский фильм к успеху тот же независимый дистрибутор Neon, который занимался «Анорой» с момента получения ею «Золотой пальмовой ветви» в Канне в мае 2024 года.

Пятую награду «Аноре» принесла Майки Мэдисон, получившая ее в номинации «Лучшая женская роль». Это стало одним из сюрпризов церемонии — большинство экспертов прочили статуэтку Деми Мур, которая была фронтраннером гонки. Однако победа молодой актрисы (она первая обладательница главного актерского «Оскара» из поколения «зумеров») абсолютно заслуженная: ее темпераментная героиня — сердце трагикомической истории о судьбоносной встрече бруклинской стриптизерши и сына русского олигарха.

Единственная номинация, в которой «Анора» уступила конкурентам,— за «Лучшую мужскую роль второго плана», в которой выдвигался Юра Борисов, а награду забрал, как и на других церемониях сезона, Киран Калкин, сыгравший в «Настоящей боли». Правда, Юра, как и другие российские актеры из «Аноры», все-таки поднялся на сцену вместе с остальной съемочной группой, когда фильм получил свой главный приз.

Второе место по числу «Оскаров» занял еще один независимый проект — «Бруталист» Брейди Корбе, выжавшего максимум и еще немного сверху из бюджета $10 млн.

Картина получила премии за лучшую операторскую работу (для Лола Кроули) и музыку к фильму (для Дэниэла Блумберга). Эдриан Броуди, сыгравший архитектора-еврея из Венгрии, пережившего холокост, как и ожидалось, победил в номинации «Лучшая мужская роль».

Это его второй «Оскар» — первый он получил в 2003 году за «Пианиста», где тоже, по некоторой иронии, сыграл человека, пережившего холокост. Ему тогда было 29 лет, и обойдя в текущем году Тимоти Шаламе, он сохранил за собой тогдашний рекорд как самый молодой лауреат в этой категории.

Еще одна победа маленькой, но гордой независимой ленты состоялась в номинации «Лучший анимационный фильм». Здесь «Поток» Гинтса Зильбалодиса о компании животных, спасающихся от всемирного потопа, обошел конкурентов-тяжеловесов от студий DreamWorks и Pixar. Это также первый «Оскар» для латвийского фильма.

В свою очередь, картина Уолтера Саллеса «Я все еще здесь», победившая в категории «Лучший международный фильм», принесла первый «Оскар» бразильскому кино.

В номинации «Лучший документальный фильм» академики сочли лучшей ленту «Нет другой земли», снятую коллективом из четырех палестинских и израильских режиссеров. Они, естественно, произнесли самые политически заряженные речи церемонии, призвав к разрешению конфликта в регионе и даже обвинив американские власти в том, что они этому препятствуют.

Кто претендовал на «Оскар-2025»

«Эмилия Перес» Жака Одиара, лидировавшая по количеству номинаций (их у нее было 13), в итоге унесла 2 награды: за «Лучшую женскую роль второго плана» (Зои Салдана) и за «Лучшую песню» (Клеман Дюколь, Камилль и сам режиссер). Возможно, на такое соотношение номинаций и призов повлияли скандалы, сопровождавшие картину весь сезон, а возможно, ее судьба сложилась бы так же и при других обстоятельствах. В конце концов совсем не скандальный «Конклав» с восемью номинациями получил только одну статуэтку (за лучший адаптированный сценарий награжден Питер Строан), а байопик «Боб Дилан: Никому не известный» с таким же их количеством — и вовсе ни одной. Ведь если про киноакадемию в ее теперешнем изводе и можно сказать что-то определенное — так это то, что она стала более рисковой и непредсказуемой. Тем интереснее должен выйти следующий оскаровский год.

Фотогалерея

Номинанты и победители «Оскара–2025»

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Обладатель премии за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Настоящая боль» Киран Калкин

Обладатель премии за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Настоящая боль» Киран Калкин

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Эдриен Броуди бросает жевательную резинку своей супруге Джорджине Чапман на вручении награды за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Эдриен Броуди бросает жевательную резинку своей супруге Джорджине Чапман на вручении награды за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Виктория Вармердам получила «Оскар» за лучший короткометражный игровой фильм — «Я не робот»

Виктория Вармердам получила «Оскар» за лучший короткометражный игровой фильм — «Я не робот»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Киллиан Мерфи вручает Эдриену Броуди премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Киллиан Мерфи вручает Эдриену Броуди премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дэниэл Блумберг с наградой за лучший оригинальный саундтрек к фильму «Бруталист»

Дэниэл Блумберг с наградой за лучший оригинальный саундтрек к фильму «Бруталист»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Дэдпул на выступлении Конана О&#39;Брайена

Дэдпул на выступлении Конана О'Брайена

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Селена Гомес (справа) и обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана Зои Салдана («Эмилия Перес») на красной дорожке

Селена Гомес (справа) и обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана Зои Салдана («Эмилия Перес») на красной дорожке

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Пол Тэйзуэлл получил награду за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Пол Тэйзуэлл получил награду за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Зои Салдана получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Эмилия Перес»

Зои Салдана получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Эмилия Перес»

Фото: Reuters

Режиссер Гинтс Зилбалодис (в центре) получает премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток»

Режиссер Гинтс Зилбалодис (в центре) получает премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Песчаный червь из «Дюны» на выступлении Конана О&#39;Брайена

Песчаный червь из «Дюны» на выступлении Конана О'Брайена

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Роберт Дауни-младший объявляет номинантов в категории «Лучший актер второго плана»

Роберт Дауни-младший объявляет номинантов в категории «Лучший актер второго плана»

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Режиссер Шон Бейкер (в центре), актеры и съемочная группа фильма «Анора» на вручении «Оскара» за лучший фильм

Режиссер Шон Бейкер (в центре), актеры и съемочная группа фильма «Анора» на вручении «Оскара» за лучший фильм

Фото: Carlos Barria / Reuters

Режиссер Шон Бейкер с женой Самантой Куан и статуэтками за фильм «Анора»

Режиссер Шон Бейкер с женой Самантой Куан и статуэтками за фильм «Анора»

Фото: Michael Buckner / Penske Media / Getty Images

Комик и актер Адам Сэндлер

Комик и актер Адам Сэндлер

Фото: Getty Images

Роберт Дауни-младшийи и обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана Киран Калкин («Настоящая боль») за кулисами

Роберт Дауни-младшийи и обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана Киран Калкин («Настоящая боль») за кулисами

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Певица Куин Латифа (на заднем плане) за кулисами церемонии «Оскар»

Певица Куин Латифа (на заднем плане) за кулисами церемонии «Оскар»

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Юра Борисов с женой Анной Шевчук

Юра Борисов с женой Анной Шевчук

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Ли Сандейлс с премией «Оскар» за лучший дизайн за фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Ли Сандейлс с премией «Оскар» за лучший дизайн за фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Майки Мэдисон с наградой за лучшую женскую роль в фильме «Анора»

Майки Мэдисон с наградой за лучшую женскую роль в фильме «Анора»

Фото: Reuters

Слева направо: Камилла Далмэ и Клеман Дюколь, обладатели премии «Оскар» за лучшую песню («Эмилия Перес») и Зои Салдана («Лучшая женская роль второго плана»)

Слева направо: Камилла Далмэ и Клеман Дюколь, обладатели премии «Оскар» за лучшую песню («Эмилия Перес») и Зои Салдана («Лучшая женская роль второго плана»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Пол Тэйзуэлл получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Пол Тэйзуэлл получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Daniel Cole / Reuters

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Обладатель премии за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Настоящая боль» Киран Калкин

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Эдриен Броуди бросает жевательную резинку своей супруге Джорджине Чапман на вручении награды за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Виктория Вармердам получила «Оскар» за лучший короткометражный игровой фильм — «Я не робот»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Киллиан Мерфи вручает Эдриену Броуди премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дэниэл Блумберг с наградой за лучший оригинальный саундтрек к фильму «Бруталист»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Дэдпул на выступлении Конана О'Брайена

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Селена Гомес (справа) и обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана Зои Салдана («Эмилия Перес») на красной дорожке

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Пол Тэйзуэлл получил награду за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Зои Салдана получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Эмилия Перес»

Фото: Reuters

Режиссер Гинтс Зилбалодис (в центре) получает премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Песчаный червь из «Дюны» на выступлении Конана О'Брайена

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Роберт Дауни-младший объявляет номинантов в категории «Лучший актер второго плана»

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Режиссер Шон Бейкер (в центре), актеры и съемочная группа фильма «Анора» на вручении «Оскара» за лучший фильм

Фото: Carlos Barria / Reuters

Режиссер Шон Бейкер с женой Самантой Куан и статуэтками за фильм «Анора»

Фото: Michael Buckner / Penske Media / Getty Images

Комик и актер Адам Сэндлер

Фото: Getty Images

Роберт Дауни-младшийи и обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана Киран Калкин («Настоящая боль») за кулисами

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Певица Куин Латифа (на заднем плане) за кулисами церемонии «Оскар»

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Юра Борисов с женой Анной Шевчук

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Ли Сандейлс с премией «Оскар» за лучший дизайн за фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Майки Мэдисон с наградой за лучшую женскую роль в фильме «Анора»

Фото: Reuters

Слева направо: Камилла Далмэ и Клеман Дюколь, обладатели премии «Оскар» за лучшую песню («Эмилия Перес») и Зои Салдана («Лучшая женская роль второго плана»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Пол Тэйзуэлл получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Daniel Cole / Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №39 от 04.03.2025, стр. 11

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