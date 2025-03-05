Минпромторг предложил упростить маркировку кормов для животных

Минпромторг предлагает упростить маркировку кормов для животных. Предложение связано с обращениями участников оборота продукции. Предлагаемые изменения опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

«Ключевым изменением является расширение перечня случаев, на которые не распространяются правила маркировки кормов, в части продукции, реализуемой на развес»,— сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).

Маркировка кормов для животных была запущена в России с 1 сентября 2024 года. С 1 марта 2025 года в России также введена обязательная маркировка для отдельных товаров бакалейной и пищевой продукции, а также косметики и бытовой химии.

Подробнее о системе прослеживания товаров — в материале «Маркировка растет в количестве и качестве».