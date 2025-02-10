Мишустин утвердил обязательную маркировку косметики и снэков с марта

С 1 марта 2025 года в России введут обязательную маркировку для отдельных товаров бакалейной и пищевой продукции, а также косметики и бытовой химии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Со следующего месяца маркировке в государственной системе «Честный знак» подлежат специи, приправы, чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, соусы, пряности, сухие бульоны, супы и разновидности сухого уксуса. Аналогичные требования распространят на зубные пасты, мыло и моющие средства, дезодоранты, средства для волос и бритья, средства для макияжа и ухода за кожей.

Также обязательная маркировка вводятся для ряда смазочных материалов и автомобильных жидкостей. В их числе — автомобильные масла и антикоррозионные покрытия, тормозные жидкости и антифризы, передает ТАСС.

Правительство в ноябре 2024 года одобрило введение обязательной маркировки отдельных видов косметики и бытовой химии, бакалейной продукции, смазочных материалов и моторных жидкостей. Изначально предполагалось, что маркировка отдельных видов косметики и бытовой химии стартует с 1 мая, смазочных материалов — с 1 сентября.

О ситуации на косметическом рынке — в материале «Ъ FM» «Товары с эффектом восстановления».