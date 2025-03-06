Рупии вверх

Российские профучастники наращивают свое присутствие на фондовом рынке Индии. Инвесторов привлекают потенциал и емкость этого рынка, капитализация которого составляет $4,9 трлн. К тому же трансграничные операции с валютой проводятся оперативно. Факторами, которые способны сдержать инвестиционную активность, оказались особенности учета операций с акциями и налогообложения, а также высокие комиссии на конвертацию средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В конце февраля 2025 года инвесткомпания «Риком-Траст» получила в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора (Foreign Portfolio Investor Cat. II, FPI II), сообщил “Ъ” профучастник. В планах компании «развивать доверительное управление и инвестиционное консультирование в направлении иностранных рынков», отмечает управляющий директор «Риком-Траста» Дмитрий Целищев. По его словам, по новым продуктам, ориентированным на индийский рынок, в течение 1–1,5 года планируется привлечь от $5 млн. На первом этапе инвестиции в индийские ценные бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам.

В настоящее время лишь несколько российских финансовых организаций имеют подобные лицензии — управляющие компании «Альфа-Капитал», «Первая» (см. “Ъ” от 1 июля 2023 года) и «Доходъ», инвесткомпания «Алор+» (см. “Ъ” от 2 июля 2024 года), а также кредитные организации Сбербанк, Т-Банк, банк «Центрокредит» (см. “Ъ” от 9 января 2024 года). Как правило, компании и банки имеют лицензии FPI I, которая позволяет торговать на собственные средства, и/или FPI II, которая позволяет торговать клиентам-физлицам и family-office без возможности торговать юрлицам или по субброкерским схемам.

В стране работают две крупные биржи — Национальная фондовая биржа и Бомбейская фондовая биржа (обе расположены в Мумбае). Фондовый рынок Индии занимает четвертое место в мире по капитализации. По данным информационного ресурса CEIC Data, на 1 января 2025 года капитализация индийского рынка составила $4,9 трлн. Этот результат ниже рекордного показателя на начало сентября 2024 года ($5,66 трлн), однако в полтора раза выше показателя двухлетней давности. Как отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых, рынок акций Индии корректируется после долгого роста, но «если смотреть долгосрочную динамику, то величина отката сравнительно небольшая». Коррекция может быть связана с высокой оценкой акций, около 20х форвардных прибылей, тогда как Китай оценивается в 14,5х, гонконгские акции — примерно в 11х.

Часть участников рынка, вышедших на этот рынок раньше, готовы уже предоставлять услуги клиентам. По словам заместителя гендиректора по стратегическому развитию «Алор+» (имеет лицензии FPI I и FPI II) Максима Дремина, с октября 2024 года компания тестировала на индийских биржах торговлю на собственные средства, а в ближайшие недели будет предлагать услуги и для клиентов, прежде всего операции со срочными инструментами (фьючерсы, опционы) и облигациями. Как поясняет господин Дремин, для сделок иностранных инвесторов с деривативами и с бондами налоговая ставка составляет 0%, тогда как при операциях с акциями ставка варьируется от 12,5% до 30% от полученных доходов в зависимости от срока владения бумагой. Кроме того, при работе с акциями на лицензии FPI II нельзя сделать отдельный учет для отдельных клиентов. По словам Максима Дремина, налоги будут уплачиваться с совокупной клиентской позиции, с совокупного клиентского результата, что вызывает серьезные проблемы для внутреннего учета у брокера.

Вместе с тем собеседник “Ъ” на финансовом рынке отметил, что значительную часть экономики инвестиций на индийском рынке «убивает ограниченная конвертируемость рупии и высокие комиссии на конвертацию». По словам Дмитрия Целищева, «для регулярных трансакций еще предстоит выбрать партнера с адекватными тарифами и минимальным сроком перевода». При этом комиссии составляют от 0,5 до 2% от суммы трансакции, срок перевода от четырех дней. По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, за последний год комиссия банков снизилась на 1–2 п. п. В случае дальнейшего снижения это может активизировать спрос инвесторов, считает он. При этом для вывода средств в РФ необходимо получить определенные налоговые документы в Индии, в которых будет отражено, что были оплачены все необходимые налоги. Как отмечает Максим Дремин, вывод средств осуществляется в рупиях, которые будут конвертироваться в рубли в России.

Вместе с тем руководитель направления по взаимодействию с госорганами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский отмечает, что, несмотря на высокий интерес инвесторов к выходу на иностранные рынки, за прошедший год позиция российского регулятора в этом вопросе не претерпела существенных изменений. По мнению Банка России, с учетом сохраняющихся санкционных рисков, в том числе потенциальных ограничений на распоряжение активами даже в дружественных юрисдикциях, профучастники должны быть готовы компенсировать собственным капиталом возможные нерыночные потери инвесторов.

Ксения Дементьева, Кирилл Балабанов, Виталий Гайдаев