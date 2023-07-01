Финансовые потоки поворачивают к Инду

Российские управляющие компании расширяют свое присутствие на рынках дружественных стран. В конце июня УК «Первая» получила доступ к фондовому рынку Индии. Ранее аналогичную лицензию получила «Альфа-Капитал», а «Ингосстрах-Инвестиции» — лицензию для работы на китайском рынке. Сложность получения лицензий, а также вопросы, связанные с движением капитала, удерживают других игроков от более активного выхода, хотя и они изучают опыт коллег по индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу, 30 июня, Совет по ценным бумагам и биржам Индии выдал УК «Первая» лицензию иностранного портфельного инвестора (Foreign Portfolio Investor, FPI) второй категории, сообщила российская компания. Такая лицензия позволяет иностранной УК управлять активами клиентов на фондовых биржах Индии, открывая напрямую счета у индийских брокеров и других профучастников рынка (в банках или депозитариях). Подготовка документов для подачи лицензии осуществлялась через Orbis Financial Corporation, которая оказывает в том числе депозитарные услуги, рассказали в компании.

В компании обсуждается возможность создания стратегии доверительного управления для квалифицированных инвесторов либо интервального или закрытого паевого фонда для квалинвесторов, заявил “Ъ” гендиректор компании Андрей Бершадский. Запуск выбранного продукта планируется до конца года. «Нам необходимо закончить создание торговой инфраструктуры»,— уточнил господин Бершадский. По его словам, в ближайших планах компании — открыть счет в индийском банке.

Это уже вторая управляющая компания, которая получила лицензию, позволяющую торговать на фондовом рынке Индии, и третья компания, вышедшая на фондовый рынок дружественной страны. В начале февраля этого года УК «Альфа-Капитал» была также зарегистрирована Советом по ценным бумагам и биржам Индии как иностранный портфельный инвестор. Тогда же УК «Ингосстрах-Инвестиции» получила статус квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII) в Китае, а в марте — лицензию комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая на операции с ценными бумагами и фьючерсами. Как отметили в этих компаниях, получение лицензий довольно трудоемкий процесс, занимающий три—шесть месяцев.

При этом для полноценного выхода на внешние рынки помимо получения лицензии потребуется пройти еще ряд этапов. В частности, необходимо открыть специальный регулируемый банковский счет для расчетов по ценным бумагам, депозитарный и брокерский счета. «Отдельной проработки и автоматизации требуют и вопросы налогообложения: УК является налоговым агентом, поэтому необходимо разобраться во всех деталях индийского регулирования»,— отмечает гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

В настоящее время компании ведут работу по отладке торговых систем и в ближайшие дни планируют провести тестовые операции в рамках собственных счетов. «Это обычный первый этап настройки на новом месте на предмет технической работоспособности системы: канала обмена информации, коммуникации, поступления денежных средств и ценных бумаг»,— отметил директор департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. «После успешного тестирования систем реальными сделками начнем предлагать сервис клиентам, в дальнейшем также планируем вывести на российский рынок фонд, инвестирующий в индийские активы»,— заявила Ирина Кривошеева.

В условиях стремительного обесценения рубля (см. “Ъ” от 30 июня) и неопределенности экономического развития расширение географии инвестирования привлекает инвесторов, отмечают в управляющих компаниях. А прямой доступ на локальные рынки убирает из цепочки посредников, которые за свою работу взимают комиссию. Вдобавок к этому такая система работы полностью исключает элементы инфраструктуры недружественных стран, повышает ликвидность, считают опрошенные участники рынка. «Российскими клиентами востребованы опции инвестирования в новые географии, что подтверждается результатами наших опросов»,— отмечает Ирина Кривошеева.

Однако не все участники рынка видят высокий интерес именно к рынкам дружественных стран. «Большинство клиентов рассматривают как привлекательные рынки США, и с большим отрывом идут Европа и Китай. Что касается более экзотических направлений, то это нишевые истории, интересные узкому кругу инвесторов»,— отмечает гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков. «Я не могу отметить явного спроса клиентов именно на рынки Китая или Индии, больше вижу спрос клиентов на более базовые потребности: защита от девальвации, валютная диверсификация, высокая ожидаемая доходность»,— отмечает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев.

К тому же остаются технические сложности при работе на новых рынках. «При всей сегодняшней перспективности индийского или китайского рынков, а также рынков других дружественных стран есть вопросы, связанные с движением капиталов, правильным юридическим сопровождением, которые мы изучаем в том числе на примере наших коллег по индустрии»,— заявил директор инвестдепартамента «РСХБ Управление активами» Александр Присяжнюк.

Виталий Гайдаев