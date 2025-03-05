Бастрыкин: использование ИИ должно считаться отягчающим обстоятельством

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что использование искусственного интеллекта при киберпреступлении должно считаться отягчающим обстоятельством. Такую инициативу глава СКР огласил, выступая на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По мнению господина Бастрыкина, изменения стоит внести в статью об отягчающих обстоятельствах (ст. 63 УК РФ). «Должна быть дополнена (статья.— "Ъ") вот этим моментом, что являются отягчающими обстоятельства, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум»,— сказал господин Бастрыкин (трансляцию выступления вела пресс-служба Кремля на Rutube).

В свою очередь, президент Владимир Путин назвал «любопытным» такое предложение. «Можно подумать»,— заключил российский президент.

Согласно отчету Центробанка, в 2024 году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%. Всего у россиян было похищено более 27,5 млрд руб. Основные каналы хищения — дистанционное банковское обслуживание (9,6 млрд руб.), карты (8,5 млрд руб.), система быстрых платежей (8,25 млрд руб.).

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Мошенники совершенствуют схемы».