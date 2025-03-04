Мошенники осваивают новые языки

«Сбер» опасается дипфейков на национальных языках. В этом году ожидается активное использование искусственного интеллекта мошенниками, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что финансовые структуры пока «не сильно готовы» к дипфейкам и телефонным звонкам, например, на башкирском или татарском языках, и напомнил, что сегодня такие технологии активно используются при создании фишинговых сайтов. Злоумышленники подделывают голос, изображения и видеоролики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помочь банкам в борьбе с мошенниками может выявление алгоритма работы нейросети, считает генеральный директор компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров: «Дипфейки используются в телефонном мошенничестве, начиная с марта 2024 года, причем достаточно активно. И здесь мы имеем в виду не только аудио-, но и видеосообщения, которые направляются через различные мессенджеры.

Использование этого инструмента будет расширяться по мере того, как сама технология будет становиться более доступной, дешевой и эффективной.

Поэтому здесь можно рекомендовать не пытаться путем семантики отличить живого человека от нейросети, а стараться перестроить саму систему идентификации нейросетевого контента за счет выявления самого принципа использования модели ИИ. Любая из них работает по алгоритму, и именно его выявление при генерации контента позволяет вычленить современные дипфейки. Обычные звонки стали в последнее время безопаснее по причине того, что операторы связи, регуляторы, банковские приложения объединились, и появилась возможность сквозной аналитики по телефонным номерам, которая раньше использовалась в антифрод-системах».

По данным «Сбера», порядка 80% всех мошеннических звонков проходят через мессенджеры, SIM-box (устройства для подключения нескольких сим-карт) и «облачные» АТС. На классические звонки приходится только пятая часть всех вызовов. Лишь 1% совершается с помощью подмены номера. Нейросети в режиме реального времени создают контент практически на любых, даже редких языках, пояснил генеральный директор компании разработчика искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Даже очень малоресурсные языки уже хорошо переводятся такими системами. Это условный Google Translator, "Яндекс.Переводчик" или DeepL, который работает получше первых двух. Все это можно совместить, естественно, в единый программный конвейер, когда написанный сценарий будет переведен и озвучен, в том числе и в режиме реального времени.

Естественно, инструменты защиты, которые были заточены на русский, нужно как минимум перенастроить на другие языки, которыми начали пользоваться мошенники.

Соответственно, это опять произойдет очередная итерация, очередной виток развития технологий в этой сфере».

По данным ЦБ, в 2024-м мошенники украли у клиентов разных банков 27,5 млрд руб. через денежные переводы, а операторы связи заблокировали почти 172 тыс. номеров телефонов, которые в этих целях использовали злоумышленники.

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Юлия Савина