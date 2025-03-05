На «Госуслугах» может появиться сервис по самозапрету оформления сим-карт

Правительство России предлагает запустить на «Госуслугах» сервис, благодаря которому пользователи смогут установить самозапрет на оформление сим-карт на их имя. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе обсуждения с президентом России Владимиром Путиным проблемы кибермошенничества.

По словам вице-премьера, мошенники часто используют в преступных схемах чужие номера телефонов. Новая функция позволит россиянам временно запретить любое оформление сим-карты на собственное имя. «Даже если мошенники и добудут персональные данные, у них не было бы возможности оформить номер телефона и использовать его для мошеннических действий»,— объяснил господин Григоренко (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-президент выразил надежду, что законопроект будет принят уже в текущую весеннюю сессию. Законопроектом также предлагается ввести функцию самозапрета на звонки из-за границы.

В конце февраля Владимир Путин подписал закон, позволяющий заемщикам с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и займов. Заявление для снятия запрета физлицо может подать неограниченное количество раз через МФЦ.

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