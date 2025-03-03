Банки начнут копать под «кротов»

ЦБ предложил банкам проводить внутренние расследования для выявления так называемых кротов. Речь о сотрудниках, которые сознательно или непроизвольно помогают преступникам оформлять кредиты на жертв, пишут «Известия». Пока речь лишь о рекомендациях ЦБ, на которые кредитно-финансовые учреждения могли бы опираться при составлении внутренних правил. Согласно предложению регулятора, после выдачи кредита под влиянием мошенников банк в течение определенного срока должен изучить процедуру согласования от опроса сотрудников до изучения записей с видеокамер.

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По данным Банка России, около 40% всех похищенных мошенниками у граждан средств — это кредитные деньги. Новые правила будут эффективны при ряде условий, уверен директор и партнер компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов: «Так называемые кроты — это люди, которые работают в серой зоне. Кибербезопасность обеспечивается не только за счет программного обеспечения, а в том числе за счет определенных инструкций и внутренних регламентов. Если организация накупила кучу специализированного ПО, но не прописала, как нужно работать сотрудникам, безопасность все равно остается на низком уровне. В связи с этим остаются определенные лазейки, когда сотрудники могут выдавать кредиты или их одобрять. Система будет тем эффективнее, чем больше процессов будет функционировать по каким-то регламентам.

Сейчас банки собирают много информации о клиенте, но часть процессов скоринга, оценки рисков происходит если не буквально на бумаге, то вручную, с участием человека. Так чаще всего происходит в банках второго эшелона. В системообразующих банках это происходит на уровне программного обеспечения, даже если сотрудник опустит эти риски, выдаст кредит в обход системы, это все запротоколируется. Понятно, что останутся особые случаи, риск намного больше, если речь идет о крупных суммах. Поэтому все эти мошеннические схемы "кротовые" происходят обычно при выдаче маленьких сумм. Если весь процесс автоматизировать, человеческого фактора не останется, систему обходить будет невозможно».

По данным «Известий», «кроты» часто одобряют большие займы клиентам с низкими доходами. Затем эти деньги жертву вынуждают перевести на «безопасный» счет. В результате люди не только теряют сбережения, но и остаются с большими долгами. Большинство утечек из финансовых структур исторически происходили по вине самих сотрудников, указывают эксперты по кибербезопасности. С одной стороны, это может быть связано со сговором сотрудников банков с мошенниками, а, с другой, со стремлением менеджеров выполнить внутренние показатели, игнорируя защиту клиентов.

Сейчас у банков нет обязательств по выявлению и наказанию «кротов». А в случае, если его удается обнаружить, чаще всего такого сотрудника тихо увольняют и вносят в черный список. Если новые рекомендации сработают, не исключено, что ЦБ введет более жесткое регулирование, говорит партнер коллегии адвокатов «ФБК-Право» Александр Сотов: «Они вполне могут быть эффективны, но это зависит от того, насколько банки будут действительно готовы их выполнять добросовестно, а не имитировать бурную деятельность.

Если они будут внимательно проводить расследование, я согласен, что как минимум дисциплину среди самих сотрудников банка это вполне может поднять. Допускаю, что мы имеем дело с так называемым пилотным проектом. То есть сначала запускаются рекомендации, Центробанк смотрит, будет ли какая-то реакция, какое-то снижение количества банковских мошенничеств. И я вполне допускаю, что если позитивного отклика не будет, то ЦБ может пойти на более жесткие меры. Вопрос в том, насколько могут быть эффективно перекрыты те пути, о которых мы уже знаем. Большинство мошенников тонкие психологи и технически вполне неплохо подкованы. Одним из достаточно эффективных способов является применение дипфейков, когда имитируется внешность и производится видеозвонок. Кроме того, ими достаточно широко используется подмена голоса, мне известны такие случаи».

Предложение ЦБ направлено на исполнение закона по противодействию кредитному мошенничеству. Он вступит в силу 1 сентября.

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Екатерина Вихарева