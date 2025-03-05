Seven Suns Development планирует продать участок в Шуваловском лесу в Петербурге

В конце 2024 года девелоперская компания Seven Suns Development успешно оспорила перевод 13,9 га в Шуваловском лесу в Санкт-Петербурге под рекреационную зону. Владелец компании Алексей Рыжков в блиц-интервью “Ъ” сообщил, что планирует продать этот актив, чтобы использовать вырученные средства для выполнения обязательств.

Алексей Рыжков также не исключает возможности продажи других проектов, включая жилые комплексы «Эволюция» в Санкт-Петербурге и «Биополис» в Подмосковье. По его словам, сделки были подготовлены еще в августе 2024 года, однако из-за его ареста их реализация была приостановлена.

Источник “Ъ” на рынке недвижимости сообщил, что интерес к проектам строительства жилых комплексов может проявлять ГК «Дарс Девелопмент», которая активно работает в Волгограде, Ульяновске и Хабаровске. В компании подтвердили, что ведут переговоры по этим объектам. Интерес «Дарс Девелопмент» к ЖК «Биополис» также упоминался в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области в январе.

Подробнее — в блиц-интервью Алексея Рыжкова и материале «Девелоперу выставили счет».