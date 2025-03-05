Девелоперу выставили счет

Одному из кредиторов Seven Suns Development — Московскому кредитному банку, пытающемуся добиться от заемщика погашения более 900 млн руб., удалось инициировать процедуру наблюдения в дочерней структуре застройщика. Владелец компании Алексей Рыжков заявил, что готов расплатиться с долгами за счет продажи части своих активов. Однако ситуация усугубляется тем, что бизнесмен находится под следствием по подозрению в мошенничестве со средствами дольщиков жилого комплекса «Сказочный лес» на востоке Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В начале этой недели Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Московского кредитного банка (МКБ) ввел в отношении ООО «Севен Санс Девелопмент СПБ Восток» — одной из структур Seven Suns Development — процедуру наблюдения. Банк подал иски также к ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург», ООО «Севен Санс Девелопмент Мск Юго-Запад», а также к владельцу Seven Suns Development Алексею Рыжкову. Из материалов дела следует, что общий долг всех дочерних компаний девелопера перед МКБ достигает 900 млн руб.

Seven Suns Development строит в Санкт-Петербурге, Вологде, Москве и Подмосковье. Общий портфель реализованных проектов компании, по собственным данным, составляет 1 млн кв. м. Объем текущего строительства достиг 394 тыс. кв. м, указано в единой информсистеме «Наш.Дом.РФ».

Впрочем, проблемы компании на этом не закончились. В феврале 2025 года апелляционная инстанция Мосгорсуда поддержала решение Тушинского районного суда Москвы продлить срок содержания под стражей господина Рыжкова до 28 марта, следует из постановления суда. Бизнесмен находится в СИЗО с апреля 2024 года: он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц, или в особо крупном размере, или повлекшем лишение права гражданина на жилье (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Это дело касается срывов сроков строительства жилого комплекса «Сказочный лес» в Москве.

В декабре 2023 года Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ в отношении неустановленных лиц (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований о законодательстве в особо крупном размере). В январе 2024 года пресс-служба СКР сообщала, что «граждане ожидают получения квартир (в "Сказочном лесу".— “Ъ”) с 2021 года, однако сроки сдачи объектов регулярно переносятся, строительные работы не осуществляются».

Дольщики обращались с этой проблемой, в частности, к президенту России Владимиру Путину. В конце 2024 года за достройку трех жилых комплексов в Москве — «Сказочный лес», «Станция Л» и «В стремлении к свету» — взялась Capital Group Павла Тё.

Разрешить проблемы компании Алексей Рыжков рассчитывает, в частности, на средства от продажи части своих активов, рассказал он в блицинтервью “Ъ”.

В частности, он говорит о реализации 13,9 га в Шуваловском лесу в Санкт-Петербурге, а также не исключает продажи проектов жилых комплексов «Эволюция» в Санкт-Петербурге и «Биополис» в Подмосковье. По словам бизнесмена, сделки были подготовлены еще в августе 2024 года, но из-за его ареста осуществить их было нельзя.

Источник “Ъ” на рынке недвижимости говорит, что проектами строительства жилых комплексов могла интересоваться ГК «Дарс Девелопмент» (строит жилье в Волгограде, Ульяновске и Хабаровске). В компании подтвердили “Ъ”, что ведут переговоры по этим объектам. Об интересе «Дарс Девелопмент» к ЖК «Биополис» в январе говорили и в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Рынок недвижимости понимает ситуацию, в которую попал владелец Seven Suns, поэтому никто не даст рыночную стоимость за его активы, считает заместитель гендиректора Российского аукционного дома Григорий Начинкин.

Учитывая юридические риски, войти в эту сделку, по словам эксперта, «может только авантюрный инвестор, рассчитывающий на колоссальный дисконт в 70–80% от реальной стоимости активов». Сейчас ценность площадки в Шуваловском лесу низка, соглашается руководитель офиса консалтинговой компании CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов.

Григорий Начинкин полагает, что могут быть проданы и другие активы Seven Suns Development. К примеру, в 2021 году застройщик выкупил у инвестфонда VIYM Андрея Якунина 3 га на Рублевском шоссе в Подмосковье (см. “Ъ” от 19 сентября 2021 года). По данным Kartoteka.ru, ООО «Штандарт», на балансе которого находится актив, по-прежнему принадлежит структуре Seven Suns Development.

Дарья Андрианова