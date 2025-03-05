«Следствие объясняет мой арест предупредительными мерами»

Неоднократные срывы сроков сдачи в эксплуатацию жилого комплекса (ЖК) «Сказочный лес», строить который рядом с нацпарком «Лосиный остров» на северо-востоке Москвы начинал Seven Suns Development, закончились возбуждением уголовных дел о мошенничестве и хищении средств дольщиков. Владелец девелоперской компании Алексей Рыжков, находящийся сейчас в СИЗО, письменно ответил на вопросы “Ъ” о том, что стало причиной сложившейся ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец девелоперской компании Seven Suns Development Алексей Рыжков

Фото: Предоставлено пресс-службой Seven Suns Development Владелец девелоперской компании Seven Suns Development Алексей Рыжков

Фото: Предоставлено пресс-службой Seven Suns Development

— Почему Seven Suns Development сорваны сроки строительства ЖК «Сказочный лес» в Москве?

— Просрочка произошла исключительно по причине обстоятельств непреодолимой силы — сначала из-за судов, где Минприроды оспаривало выдачу разрешения на строительство, так как, по мнению министерства, будущий ЖК находится в природоохранной зоне нацпарка «Лосиный остров». Суд завершился, разрешение на строительство осталось действующим, но в течение полутора лет строить объект было нельзя. Затем был суд с АО ГУОВ по установлению сервитутов для прокладки инженерных сетей, утвержденных проектом планировки территории Москвы, но предприятие отказывалось предоставить право прокладки сетей. Эти суды также завершились победой застройщика, но в течение еще полутора лет строить инженерные сети было невозможно.

Если бы суды были проиграны, вот тогда действительно возникли бы обманутые дольщики. Застройщик к моменту начала судов уже привлек определенный объем средств покупателей, поэтому проблем с просрочкой было не избежать.

— Однако Следственный комитет выдвинул в отношении вас обвинение в мошенничестве.

— Это случилось в феврале 2024 года, тогда и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 в отношении меня. Состав данной статьи предусматривает хищение средств дольщиков, чего, безусловно, не было. Но следствие объясняет мой арест предупредительными мерами для предотвращения каких-либо хищений со стороны компании.

Объект (ЖК «Светлый мир "Сказочный лес"».— “Ъ”) для компании оказался убыточным, так как основные продажи компания осуществляла в 2018–2020 годах, а основные затраты несла в 2021–2024 годах из-за разрыва сроков строительства из-за судебных разбирательств. Средняя цена продаж в данном ЖК составляла около 140 тыс. руб. за кв. м, что на сегодняшний день более чем вдвое ниже рыночной цены. Сложившая ситуация обездвижила любые возможности компании осуществлять свою деятельность, причем не только по ЖК «Сказочный лес», но и по другим проектам в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

— Насколько был достроен «Сказочный лес» на момент возбуждения уголовного дела?

— Почти на 80%, стоимость достройки составляла около 1 млрд руб. Арестовано же активов компании почти на 25 млрд руб. За год содержания меня под следствием компания необоснованно, на мой взгляд, потеряла репутацию, что отразилось на доверии компании со стороны властей и контрагентов.

— Какова судьба объектов компании в других регионах?

— У компании есть еще ряд строящихся объектов в Подмосковье и Санкт-Петербурге, по которым есть обязательства перед дольщиками. В основном эти объекты реализуются с банком «Дом.РФ» с использованием эскроу-счетов, что в любом случае на 100% защищает денежные средства дольщиков. В марте 2024 года «Дом.РФ» приостановил финансирование этих проектов, и компанией было принято вынужденное решение по продаже данных проектов другим девелоперам. Но и сейчас это невозможно сделать в рамках уголовного дела вокруг ЖК «Сказочный лес».

Рассчитываю, что в самое ближайшее время удастся достичь договоренностей со следственным органом и продолжить строительство комплексов «Эволюция» в Санкт-Петербурге и «Биополис» в Подмосковье либо продать эти проекты другим девелоперам, чтобы объекты были достроены в кратчайшие сроки.

— Какие активы сейчас есть в портфеле Seven Suns Development?

— Сейчас это невозможно оценить, самое главное для меня и для компании сейчас — это выполнить все свои обязательства перед дольщиками и всеми контрагентами.

— В конце 2024 года Seven Suns Development удалось оспорить перевод 13,9 га в Шуваловском лесу в Санкт-Петербурге под рекреационную зону. Какие у вас планы на этот участок?

— Мы планируем продать этот актив для использования вырученных средств при выполнении всех своих обязательств.

Интервью взяли Дарья Андрианова; Константин Куркин, Санкт-Петербург