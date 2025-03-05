Набиуллина: крупные банки «отбивают» 99% атак кибермошенников

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что крупными банками отражается почти 100% атак злоумышленников на кошельки граждан. Об этом глава ЦБ заявила в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сейчас, по оценке, крупные банки "отбивают" свыше 99% атак кибермошенников»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС). Она добавила, что, несмотря на результативную работу сотрудников кибербезопасности, даже 1% «не отбитых» атак может скрывать ущерб на несколько миллиардов рублей.

Согласно отчету Центробанка, в 2024 году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%. Всего злоумышленники похитили более 27,5 млрд руб. Основными каналами хищения средств оставались дистанционное банковское обслуживание (9,6 млрд руб.), карты (8,5 млрд руб.), система быстрых платежей (8,25 млрд руб.).

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Банки начнут копать под "кротов"».