Оскудела Олимпиада золотом

Крупнейший российский золотодобытчик «Полюс» (MOEX: PLZL) планирует сокращение производства в 2025–2027 годах до 2,5–2,6 млн унций с 3 млн унций в 2024 году. Прогноз объясняется снижением содержания золота в переработке на месторождении Олимпиада. Хотя ожидаемый рост цен на золото компенсирует операционный спад, повышение общих денежных затрат при более скромных продажах может привести к снижению EBITDA, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Полюс» планирует сократить производство золота в 2025–2027 годах до 2,5–2,6 млн унций, сообщила компания. При выходе показателя на нижнюю граница диапазона добыча может оказаться на самом низком уровне с 2018 года, когда «Полюс» произвел 2,44 млн унций. В прошлом году добыча составила 3 млн унций против 2,9 млн унций годом ранее.

По объему производства золота в мире «Полюс» занимает четвертое место после американской Newmont и канадских Barrick и Agnico Eagle.

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Сокращение производства прогнозируется в связи со снижением содержания золота в переработке на месторождении Олимпиада (Красноярский край). Компания завершила добычу на четвертой очереди карьера Восточный и наращивает объем вскрышных работ на пятой очереди. Эти работы продолжатся в 2026–2027 годах, уточняет «Полюс». В 2024 году Олимпиада обеспечила 50% выручки компании.

Снижение в структуре производства золота Олимпиады, которое отличается меньшей себестоимостью, скажется на общих денежных затратах компании (TCC). В 2025 «Полюс» ожидает увеличение ТСС на 37–50%, до $525–575 на унцию. Как пояснила компания, на показатель также повлияет введение надбавки к ставке НДПИ на золото в 10% от превышения цены LBMA над уровнем $1,89 тыс. за унцию. Кроме того, ожидаемое увеличение ТСС отражает удорожание ключевых расходных материалов и повышение затрат на персонал.

CAPEX «Полюса» в 2025 году должен вырасти на 76–100%, до $2,2–2,5 млрд, год к году. Увеличение показателя, сообщает компания, связано с активной стадией строительства по проекту Сухой Лог, созданием нового комплекса кучного выщелачивания и расширением мощностей на Куранахе, переходом к реализации проектов Чульбаткан и Чертово Корыто, переносом части CAPEX с 2024 года и инфляцией.

По итогам 2024 года на фоне увеличения продаж золота на 11%, до 3,1 млн унций, и роста цен «Полюс» нарастил выручку на 40%, до $7,34 млрд, скорректированная EBITDA достигла $5,67 млрд, что на 49% больше, чем годом ранее. Рентабельность по EBITDA составила 77%.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов говорит, что снижение производства в 2025–2027 годах окажется ощутимым — на 13,4–16,7% к уровню 2024 года. Но, добавляет он, даже при консервативном сценарии средняя цена реализации в 2025 году будет минимум на 20% выше прошлого года, что компенсирует операционный спад. В то же время EBITDA «Полюса» в 2025 году вполне может оказаться чуть ниже показателя 2024 года по причине более скромных продаж и значительного роста TCC, а рентабельность EBITDA вернется ближе к 70%, прогнозирует господин Данилов. Дмитрий Смолин из инвестиционного банка «Синара» указывает, что оценка в 2,5–2,6 млн унций выглядит консервативной и может быть превышена.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что геополитическая неопределенность и ожидания роста инфляции на фоне новых торговых барьеров усиливают спрос на физическое золото как наиболее надежный актив, позволяющий хеджировать эти риски. С ноября 2024 года из Лондона в США ушло 64 млн унций золота, а время ожидания поставки физического золота в Лондоне выросло с двух дней до двух месяцев, отмечает он. На 5 марта фьючерс на золото на Чикагской товарной бирже (CME) торгуется на уровне $2,9 тыс. за тройскую унцию.

В «Синаре» обратили внимание, что «Полюс» подтвердил прогноз увеличения производства к 2030 году до 6 млн унций за счет новых проектов, в том числе Сухого Лога (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года). По словам директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Марии Коломиец, ввиду того что «Полюс» провел масштабную работу по реинжинирингу Сухого Лога с учетом геополитической обстановки, компания должна была учесть риски проекта и потому с ним вряд ли возникнут сложности. Других столь крупных проектов, как Сухой Лог, в 2025 году у компании не предвидится, добавляет начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова