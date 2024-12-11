Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В одном сплошном «Полюсе»

Компания хочет увеличить производство золота в два раза

Золотодобывающая компания «Полюс» (MOEX: PLZL) планирует вложить до $7,8 млрд в запуск трех проектов — Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто — общей мощностью до 3,5 млн унций золота в год. В результате компания может занять второе место среди мировых золотодобытчиков после американской Newmont. Аналитики считают Сухой Лог высокорентабельным активом при текущих ценах на золото, но не исключают новых сложностей с закупкой оборудования и роста издержек.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Запуск трех новых проектов «Полюса» позволит компании к 2030 году увеличить производство в два раза, до 6 млн унций золота, заняв второе место в мире по этому показателю. Об этом говорится в презентации компании. Крупнейший золотодобытчик Newmont за этот период может нарастить производство на 20%, до 8,3 млн унций. На 2024 год «Полюс» занимает четвертое место в мире с показателем 2,75–2,85 млн унций после Newmont, Barrick и Agnico Eagle.

В 2028–2029 годах, в частности, «Полюс» рассчитывает запустить производство на крупнейшем проекте Сухой Лог в Иркутской области. Ранее запуск прогнозировался на 2027 год, отмечают аналитики инвестиционной компании БКС. Оценка ресурсов и запасов проекта повышена до 43,5 млн унций против 40 млн унций на октябрь 2020 года. CAPEX Сухого Лога оценивается в $6 млрд, из которых 26% придется на строительство фабрики (ЗИФ) мощностью 34 млн тонн руды с производством 2,3–2,8 млн унций в год.

В 2029 году «Полюс» также планирует запустить производство на Чульбаткане в Хабаровском крае и Чертовом Корыте в Иркутской области, где должно выпускаться по 300 тыс. и 300–400 тыс. унций золота в год соответственно. Предварительный CAPEX этих проектов оценивается в $600–800 млн и $1 млрд.

По итогам первого полугодия «Полюс» увеличил производство золота на 3% год к году, до 1,47 млн унций, продажи — на 1%, до 1,26 млн унций. Выручка компании выросла на 16%, до $2,73 млрд, скорректированная EBITDA увеличилась на 20%, до $2,02 млрд.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов говорит, что, согласно заявлению менеджмента, TCC (общие денежные затраты) Сухого Лога будут несколько ниже среднего показателя «Полюса». При текущих ценах на золото $2,6–2,7 тыс. за унцию рентабельность EBITDA Сухого Лога будет выше 80%, подсчитал он. По итогам первого полугодия рентабельность по EBITDA «Полюса» была 74%. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов ожидает, что цена на золото долгосрочно не снизится ниже $2 тыс. за унцию.

Как сказано в презентации «Полюса», в условиях ухода из России в 2022 году основных международных инжиниринговых компаний и поставщиков ключевого оборудования было решено провести реинжиниринг и перепроектирование Сухого Лога. В частности, найдены альтернативные поставщики, пересмотрен набор используемого оборудования, а часть техники планируется привлечь с других активов.

По словам Максима Худалова, с основными рисками в части отказа поставщиков от поставки оборудования компания уже познакомилась, поэтому новых сложностей быть не должно. Василий Данилов говорит, что осложнить закупки необходимого оборудования для месторождения и ЗИФ могут потенциальные санкции. «Полюс», продолжает он, также может столкнуться с незапланированным ростом издержек, например, из-за высокой инфляции или ослабления рубля. «Однако высокие мировые цены на золото во многом нивелируют возможный рост затрат на проект»,— говорит аналитик.

По оценкам господина Данилова, в процессе реализации проекта Сухой Лог, пик расходов по которому придется на 2025–2027 годы, «Полюс» привлечет не менее $2 млрд через долговое финансирование. Но уровень чистый долг / EBITDA останется в комфортном диапазоне 1,5–1,8х благодаря росту EBITDA на фоне высоких мировых цен на золото, говорит он. На конец июня общий долг «Полюса» был $8,9 млрд, показатель денежных средств на балансе — $2,59 млрд. В презентации «Полюса» сказано, что компания рассматривает опции финансирования проекта с различным соотношением собственных и заемных средств.

Анатолий Костырев

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...