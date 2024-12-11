В одном сплошном «Полюсе»

Золотодобывающая компания «Полюс» (MOEX: PLZL) планирует вложить до $7,8 млрд в запуск трех проектов — Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто — общей мощностью до 3,5 млн унций золота в год. В результате компания может занять второе место среди мировых золотодобытчиков после американской Newmont. Аналитики считают Сухой Лог высокорентабельным активом при текущих ценах на золото, но не исключают новых сложностей с закупкой оборудования и роста издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Запуск трех новых проектов «Полюса» позволит компании к 2030 году увеличить производство в два раза, до 6 млн унций золота, заняв второе место в мире по этому показателю. Об этом говорится в презентации компании. Крупнейший золотодобытчик Newmont за этот период может нарастить производство на 20%, до 8,3 млн унций. На 2024 год «Полюс» занимает четвертое место в мире с показателем 2,75–2,85 млн унций после Newmont, Barrick и Agnico Eagle.

В 2028–2029 годах, в частности, «Полюс» рассчитывает запустить производство на крупнейшем проекте Сухой Лог в Иркутской области. Ранее запуск прогнозировался на 2027 год, отмечают аналитики инвестиционной компании БКС. Оценка ресурсов и запасов проекта повышена до 43,5 млн унций против 40 млн унций на октябрь 2020 года. CAPEX Сухого Лога оценивается в $6 млрд, из которых 26% придется на строительство фабрики (ЗИФ) мощностью 34 млн тонн руды с производством 2,3–2,8 млн унций в год.

В 2029 году «Полюс» также планирует запустить производство на Чульбаткане в Хабаровском крае и Чертовом Корыте в Иркутской области, где должно выпускаться по 300 тыс. и 300–400 тыс. унций золота в год соответственно. Предварительный CAPEX этих проектов оценивается в $600–800 млн и $1 млрд.

По итогам первого полугодия «Полюс» увеличил производство золота на 3% год к году, до 1,47 млн унций, продажи — на 1%, до 1,26 млн унций. Выручка компании выросла на 16%, до $2,73 млрд, скорректированная EBITDA увеличилась на 20%, до $2,02 млрд.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов говорит, что, согласно заявлению менеджмента, TCC (общие денежные затраты) Сухого Лога будут несколько ниже среднего показателя «Полюса». При текущих ценах на золото $2,6–2,7 тыс. за унцию рентабельность EBITDA Сухого Лога будет выше 80%, подсчитал он. По итогам первого полугодия рентабельность по EBITDA «Полюса» была 74%. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов ожидает, что цена на золото долгосрочно не снизится ниже $2 тыс. за унцию.

Как сказано в презентации «Полюса», в условиях ухода из России в 2022 году основных международных инжиниринговых компаний и поставщиков ключевого оборудования было решено провести реинжиниринг и перепроектирование Сухого Лога. В частности, найдены альтернативные поставщики, пересмотрен набор используемого оборудования, а часть техники планируется привлечь с других активов.

По словам Максима Худалова, с основными рисками в части отказа поставщиков от поставки оборудования компания уже познакомилась, поэтому новых сложностей быть не должно. Василий Данилов говорит, что осложнить закупки необходимого оборудования для месторождения и ЗИФ могут потенциальные санкции. «Полюс», продолжает он, также может столкнуться с незапланированным ростом издержек, например, из-за высокой инфляции или ослабления рубля. «Однако высокие мировые цены на золото во многом нивелируют возможный рост затрат на проект»,— говорит аналитик.

По оценкам господина Данилова, в процессе реализации проекта Сухой Лог, пик расходов по которому придется на 2025–2027 годы, «Полюс» привлечет не менее $2 млрд через долговое финансирование. Но уровень чистый долг / EBITDA останется в комфортном диапазоне 1,5–1,8х благодаря росту EBITDA на фоне высоких мировых цен на золото, говорит он. На конец июня общий долг «Полюса» был $8,9 млрд, показатель денежных средств на балансе — $2,59 млрд. В презентации «Полюса» сказано, что компания рассматривает опции финансирования проекта с различным соотношением собственных и заемных средств.

Анатолий Костырев