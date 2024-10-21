Акционеры развернулись к «Полюсу»

Планы золотодобывающей компании «Полюс» (MOEX: PLZL) выплатить промежуточные дивиденды вывели ее акции в лидеры роста и объема биржевых торгов. Эмитент не платил акционерам три года, и нынешнее решение было сюрпризом для участников рынка, которые ожидали завершения работ на крупнейшем месторождении. Однако конъюнктура рынка золота и завершение реинжиниринга проекта позволяют компании возобновить выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В понедельник, 21 октября, акции «Полюса» стали лидерами роста, прибавив по итогам основной сессии 5,2%. В ходе торгов они вплотную приближались к отметке 14,5 тыс. руб., максимуму с 22 мая. При этом объем торгов на основной сессии этими ценными бумагами составил почти 14 млрд руб., максимальное значение с 10 июля 2023 года и в несколько раз выше, чем по другим ликвидным акциям (Сбербанка, ЛУКОЙЛа, «ТКС Холдинга»).

Позитивный настрой инвесторов был связан с ожиданием возобновления дивидендных выплат золотодобывающей компанией.

В понедельник «Полюс» объявил о проведении 23 октября заседания совета директоров по вопросу выплаты промежуточных дивидендов за девять месяцев 2024 года. По оценке компании, «совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (девять месяцев 2024 года и четвертый квартал 2023 года)», что соответствует действующей дивидендной политике, указывается в сообщении. В случае рекомендации СД решение о выплате дивидендов будет принимать внеочередное собрание акционеров. По оценке аналитиков, дивиденды могут составить рекордные 1,1–1,3 тыс. руб. на акцию, что обеспечивает текущую дивидендную доходность в размере 8–9%.

«Полюс» — крупнейший российский производитель золота. За 2023 год было реализовано 2,9 млн унций золота (более 90 тонн), на 20% больше, чем годом ранее. Доказанные запасы золота оцениваются в 109 млн унций (почти 3,4 тыс. тонн). Согласно отчетности по МСФО, за первое полугодие 2024 года выручка компании превысила 248 млрд руб., на 35% выше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль составила 143 млрд руб., превысив прошлогодний показатель в 3,4 раза.

«Полюс» в последний раз выплачивал дивиденды три года назад, по итогам первого полугодия 2021 года. И, как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев, рынок не ожидал дивидендов ранее завершения строительства «Сухого Лога» в 2028 году. При этом компания привела заявление ее гендиректора Алексея Востокова, который отметил, что эмитент завершает реинжиниринг проекта и планирует «раскрыть инвесторам его результаты до конца 2024 года». В отчете за 2023 год компания ожидала среднегодового объема производства на этом месторождении в размере 2,3 млн унций.

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Как отмечает аналитик УК «Первая» Иван Авсейко, рынок не ожидал выплат в ближайшие годы в связи с реализацией масштабного проекта «Сухой Лог», требующего значительных капитальных вложений. Поэтому возобновление дивидендных выплат может стать позитивным сюрпризом для рынка, чем и вызван текущий рост акций. К тому же конъюнктура (цена на золото на историческом максимуме и девальвация рубля) позволяет компании выплачивать дивиденды, соблюдая баланс между долговой нагрузкой, программой развития и возвратом акционерам. Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев считает, что на размере дивидендов позитивно скажется то, что «они будут распределяться без учета квазиказначейских бумаг».

Кроме того, в связи с рекордными ценами на золото «Полюс» показывает отличные финансовые результаты, отмечает господин Аутлев.

По данным Investing.com, в понедельник, 21 октября, на спот-рынке цены обновили исторический максимум, достигнув отметки $2740 за тройскую унцию. Даже с учетом последующей коррекции с начала осени цены выросли почти на 9%, с начала года — на 32%. На Московской бирже котировки также обновили исторический максимум, поднимавшись до 8,45 тыс. руб./г. С начала года рост превысил 42%, в том числе из-за ослабления российской валюты.

Кирилл Климентьев считает, что выплата дивидендов приведет «к переоценке акций из-за нивелирования риска корпоративного управления». По его оценке, текущий мультипликатор EV/EBITDA составляет 3,5 и при стабильных дивидендах и сохранении цен на золото котировки акций «Полюса» могут достичь 16–17,5 тыс. руб.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин