Британского наемника осудили за участие во вторжении в Курскую область

Второй западный окружной военный суд признал 22-летнего гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона виновным в совершении теракта в Курской области (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), приговорив его к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Суд установил, что в середине ноября Джеймс Андерсон вторгся в Курскую область с другими наемниками и боевиками ВСУ, используя стрелковое и ракетно-артиллерийское вооружение, а также беспилотники со взрывными устройствами, и участвовал в преступлениях против мирного населения.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. В качестве свидетеля был допрошен боевик ВСУ, который находился в одном подразделении вместе с Андерсоном. Британец вину признал и сообщил, что отправился воевать ради денег.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Сторона защиты предлагала исключить ряд отягчающих обстоятельств и учесть раскаяние.

Накануне суд оставил в силе приговор наемнику из Новой Зеландии Джордану О’Брайену. Ему назначили 14 лет лишения свободы за наемничество.

Юрий Голубь