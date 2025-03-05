Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 марта

11:53. СКР будет расследовать атаку дрона в селе Репяховка Белгородской области 3 марта, в результате которой пострадали супруги. Об этом сообщили в ведомстве.

11:30. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — МЧС,

11:28. Ракетную опасность отменили в Курской области — оперштаб.

11:24. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

10:53. Суд признал военнослужащих 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Фурлета, Юрия Задорожного, Юрия Сыченко и Юрия Хаюка виновными в совершении теракта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Каждому из них назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех в тюрьме, а оставшихся — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

10:26. Ракетную опасность отменили в Курской области — оперштаб.

10:16. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

9:25. ВСУ за прошедшие сутки атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 36 боеприпасов и 36 БПЛА. В результате никто не пострадал, разрушения получили шесть частных домовладений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:06. Сегодня по всей стране с 10:00 пройдет проверка систем оповещения, сообщили в МЧС России. В Белгороде ее проведут без включения сирен и громкоговорителей, уточнили в мэрии облцентра.

8:01. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией восемь беспилотников, в том числе три над Белгородской областью и один над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.