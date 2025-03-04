Суд оставил в силе приговор новозеландцу, вторгшемуся в Курскую область

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу адвоката гражданина Новой Зеландии Джордана О’Брайена на приговор Курского облсуда. Решение первой инстанции о назначении фигуранту 14 лет колонии строгого режима за наемничество (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) оставлено в силе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Защита О’Брайена указывала на нарушения уголовно-процессуального законодательства во время следствия: обвинительное заключение не было вручено иностранцу. При этом осужденный до сих пор находится в международном розыске.

Как установило следствие, в 2022 году О’Брайен вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действиях в зоне спецоперации за материальное вознаграждение. В августе 2024 года он вторгся в Курскую область вместе с украинскими солдатами.

В декабре 2024 года СКР завершил расследование уголовного дела в отношении американского наемника Роберта Вертмана, обвиняемого в наемничестве и совершении теракта в Курской области. Под следствие попали еще несколько иностранных наемников, якобы принимавших участие во вторжении в регион, в том числе американец Дэниел Бернард Ребар и два гражданина Грузии Лаш Чигдадзе и Алекси Бибичадзе.

О расследовании уголовного дела о массовых убийствах в курском селе Русское Поречное читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова