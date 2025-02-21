Структура Seven Suns попала под наблюдение

Суд ввел наблюдение в отношении структуры Seven Suns Development, которой принадлежит 17,8 га в поселке Бугры Ленинградской области. Банкротства добивается Московский кредитный банк, которому застройщик задолжал 900,4 млн рублей. В случае признания компании банкротом принадлежащие ей участки под строительство жилья будут реализованы на торгах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладелец компании Seven Suns Алексей Рыжков в 2024 году был помещен в СИЗО по обвинению в махинациях с деньгами дольщиков жилого комплекса «Светлый мир "Сказочный лес"» в Москве

Фото: vk.com / Alesha Rizhkov Совладелец компании Seven Suns Алексей Рыжков в 2024 году был помещен в СИЗО по обвинению в махинациях с деньгами дольщиков жилого комплекса «Светлый мир "Сказочный лес"» в Москве

Фото: vk.com / Alesha Rizhkov

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в середине февраля ввел процедуру наблюдения в ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Восток» (входит в Seven Suns Development). Информация об этом указана в картотеке арбитражных дел. Банкротство компании из-за долга в 900,4 млн рублей инициировал Московский кредитный банк (МКБ).

Как указано в материалах суда, в 2021 году структура Seven Suns договорилась с МКБ об открытии кредитной линии с лимитом 4,5 млрд рублей. В качестве залога застройщик предоставил кредитной организации земельные участки в поселке Бугры общей площадью 17,8 га. В 2024 году у «Севен Санс Девелопмент СПб Восток» образовалась просроченная задолженность, после чего МКБ инициировал банкротство компании. Также кредитная организация добивается признания несостоятельными поручителей по кредиту: совладельцев структур Seven Suns Алексея и Петра Рыжковых, а также ООО «ССД МСК Юго-Запад» и ООО «ССД СПб Инвестиции».

В МКБ и Seven Suns оперативно не предоставили комментарии.

В суде представитель застройщика утверждал, что в собственности у компании находятся участки общей стоимостью свыше 5 млрд рублей, на которые банк может обратить взыскание. По его словам, продажа земли позволит компании исполнить свои обязательства перед МКБ. По информации источников «Ъ-СПб», переговоры о покупке площадки в Буграх вел краснодарский девелопер Dogma. Там от комментариев отказались. Также компания Seven Suns Development собиралась избавиться от других площадок в Санкт-Петербурге и Ленобласти, но не нашла на них покупателей.

Алексей Рыжков в 2024 году был помещен в СИЗО по обвинению в махинациях с деньгами дольщиков жилого комплекса «Светлый мир "Сказочный лес"» в Москве. Сроки сдачи этого и двух других жилых проектов Seven Suns в столице неоднократно переносились. В результате к достройке проблемных объектов был привлечен девелопер Capital Group.

Формально структура застройщика пока не признана банкротом, но на практике в большинстве случаев за наблюдением следует конкурсное производство, отмечает советник, руководителя практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин. Тем не менее у должника остается возможность договориться с кредиторами и заключить мировое соглашение, которое, как правило, предусматривает отсрочку выплат, говорит советник, адвокат Forward Legal Данил Бухарин.

В процедуре наблюдения компания может продолжать свою деятельность, но для нее вводится запрет на выплату дивидендов и заключение сделок стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов, уточняет партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

МКБ как залоговый кредитор имеет право определять порядок продажи земли, а в определенных случаях может оставить ее себе, объясняет господин Бакешин. При реализации залога банк может получить не менее 80% от вырученных средств, замечает господин Бухарин.

Территория в Буграх находится в неплохой локации и позволяет построить жилой комплекс бизнес-класса, считает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Рыночная стоимость площадки может составить 10–15 тыс. рублей за квадратный метр возводимых площадей, оценивает он. При этом на интерес к торгам может негативно повлиять проблемная репутация Seven Suns, резюмирует эксперт.

Константин Куркин