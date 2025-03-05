Daily Mail: США запретили Британии передавать ВСУ американские разведданные

Власти США запретили Великобритании передавать американские разведданные Украине, сообщает Daily Mail со ссылкой на эксперта военной разведки королевства Фила Ингрэма. Соответствующий приказ получили британские разведывательные агентства, пишет издание.

«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, отозваны полномочия по передаче разведывательной информации... США будут жестко контролировать передачу своих разведданных на Украину через агентства, базирующиеся в Киеве»,— сказал господин Ингрэм.

Этот запрет затрагивает Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны Великобритании. Американские разведанные, которые передавали службы королевства, называются «Rel UKR» — сокращение от «Releasable to Ukraine» («Подлежит разглашению Украине»), пишет издание.

4 февраля президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Решение затрагивает все поставки американского вооружения, включая то, которое уже находится на самолетах, кораблях или ждущее отправки на Украину из Польши. Этот шаг был предпринят после скандальной встречи 28 февраля в Белом доме господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Подробности — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».