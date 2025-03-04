Сбербанк назвал сумму ущерба россиянам от телефонного мошенничества за год

Понесенный россиянами ущерб от телефонного мошенничества за 2024 год составил не менее 295 млрд руб., сообщил зампред правления Сбербанка (MOEX: SBER) Станислав Кузнецов. Он огласил эти данные на заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совфеде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Кузнецов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Станислав Кузнецов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам господина Кузнецова, это еще скромная оценка ущерба. «По нашему видению, она (сумма ущерба.— "Ъ") достаточно выше»,— отметил зампред правления «Сбера» (цитата по ТАСС).

По данным Центробанка, в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян на 74,4% больше средств, чем годом ранее, регулятор оценивал сумму в 27,5 млрд руб. В начале 2025 года общий рост мошеннических операций впервые за три года пошел на спад: за январь таких инцидентов стало меньше на 4,6% относительно января прошлого года, сообщили «Ъ» в МВД. Минцифры рассчитывает в этом году «закрыть» проблему кибермошенничества.

Подробности — в материале «Ъ» «Перемены на линии фрода».