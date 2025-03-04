Минцифры рассчитывает в этом году «закрыть» проблему кибермошенничества

Россия борется с мошенническими группами, действующими в том числе при поддержке «недружественных стран», утверждает замглавы Минцифры Иван Лебедев. Тем не менее министерство рассчитывает в 2025 году «полномасштабно закрыть» проблему с кибермошенничеством в стране.

Господин Лебедев поднял эту тему во время выступления в Совете федерации. По его словам, противодействовать возникшей угрозе необходимо «на совершенно новом, качественном уровне», чтобы можно было «по-настоящему поставить в этом вопросе точку». О каких методах идет речь, он не уточнил.

«Мы очень много проводим в том числе закрытых совещаний... Мне кажется, мы точно понимаем, что сегодня путем комплекса мер, в 2025 году, мы сможем создать условия, при которых полномасштабно закроем эту проблему»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС).

В декабре 2024 года в России запустили единую концепцию противодействия IT-преступлениям. Правительство также планирует ввести обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции, чтобы защитить граждан от мошенников. Кроме того, Минцифры предложило признать дипфейки отягчающим обстоятельством при мошенничестве.

Подробности — в материале «Ъ» «Гонка голосовых вооружений».